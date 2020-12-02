Володимир Балух вперше після нападу розповів про свій стан

Фото: Володимир Балух (facebook)

Колишній політв’язень Володимир Балух зробив перший допис після жорстокого нападу 8 вересня. Він розповів, хто та яку допомогу надає йому під час лікування.

Про це він написав у Facebook.

Балух досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі. Попереду у нього чергова операція.

"Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання! Наперед хочу попередити, що тимчасово, на час лікування й реабілітації, якщо й з'являтимусь тут, то дуже рідко. Заздалегідь дякую за розуміння!", - написав він.

В кінці вересня стало відомо, що стан Володимира Балуха після жорстокого побиття, стабілізувався, і лікарі говорили про позитивну динаміку.

Зазначимо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього була зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

За словами колишнього політв'язня Олега Сенцова, в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь компанією через української мови.