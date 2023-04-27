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Власти должны навести порядок с "черным" экспортом лома, - эксперт

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Четверг 27 апреля 2023 21:23
Власти должны навести порядок с "черным" экспортом лома, - эксперт Фото: власти должны навести порядок с "черным" экспортом лома (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экспорт металлолома из Украины растет рекордными темпами, при этом механизмы его вывоза остаются проблемой, ведь недобросовестные экспортеры прибегают к различным схемам, чтобы уменьшить платежи в госбюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Экспорт лома продолжается нарастающими темпами, причем с нарушениями. Сейчас компании, которые экспортируют металлопродукцию, часто получают сертификат Евро-1 с нарушениями. Как свидетельствуют средства массовой информации, некоторые компании делают такие сертификаты по подложным документам, указывают склады, которых нет в наличии. То есть, это даже не серый бизнес, а просто черный! И мне кажется, что наши чиновники могут навести в этом порядок", - пояснил он.

Он также предположил что европейские партнеры Украины будут очень удивлены, если увидят, что сертификаты Евро-1 выдаются с нарушениями. Поэтому власти должны как можно скорее навести порядок с металлоломом и схемами его экспорта.

"Если этот металлолом понятного происхождения - например, проданный УЗ, - вопросов нет. Но если это металлолом сомнительного происхождения, то он сертификат Евро-1 получать не должен. Это первое. А второй шаг - Кабинет министров может наложить мораторий на экспорт лома, на основе законов Украины и международных соглашений. В каждом есть статья об экономической безопасности, в рамках которой Украина имеет право на введение моратория", - пояснил Каленков.

По его мнению, металлолом - стратегическое сырье с исчерпаемым источником. При этом, в средней и долгосрочной перспективе, необходимость в ломе внутри страны будет только возрастать. Поэтому должен быть принят мораторий на его экспорт.

"Проблема с дефицитом сырья лома никуда не ушла. Мы обращались и в правительство для того, чтобы разрешить эту ситуацию, и, надеюсь, в ближайшее время мы сможем возобновить диалог", - резюмировал Каленков.

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