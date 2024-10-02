Украл телефон в туалете. Звезду "Манчестер Сити" задержала испанская полиция

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Происшествие случилось еще 8 сентября, однако детали испанская пресса разведала только сейчас. Португалец, которого не вызвали в национальную команду на матчи Лиги наций, решил воспользоваться паузой в АПЛ и весело провести время в Мадриде.

Там в ночном клубе La Riviera он и попал в передрягу. Полиция задержала 26-летнего футболиста за кражу мобильного телефона. Согласно отчету правоохранителей, игрок в туалете ночного клуба выхватил смартфон у 58-летнего мужчины и сказал, что не отдаст его.

По данным некоторых свидетелей, это произошло из-за попытки потерпевшего сфотографировать Нуньеша. По другой версии, мужчина просто коснулся игрока, держа в руках телефон. А тот, увидев гаджет, подумал, что его фотографируют и сорвался.

Потерпевший обратился в полицию, так что футболист был задержан. В отделении у Нуньеша нашли отобранный телефон, после чего на португальца надели наручники. Напряжение усилило и то, что игрок вел себя очень дерзко по отношению к полицейским.

Нуньеш, оказавшись в камере, обратился к своему адвокату, и через несколько часов его отпустили под залог. Однако дело не закрыто, вскоре состоится судебное заседание, где футболисту предстоит ответить за свой поступок. Ожидается, что португальцу придется извиниться перед потерпевшим и заплатить штраф.

Кто такой Матеуш Нуньеш

26-летний португальский футболист бразильского происхождения. Родился в Бразилии, но с 12-ти лет жил в Португалии.

Выступал за местные "Эрисейренсе", "Эшторил" и лиссабонский "Спортинг". В 2022 году перебрался в Англию, где сезон отыграл за "Вулверхэмптон". К "Манчестеру Сити" присоединился летом 2023 года.

"Горожане" приобрели полузащитника за 62 млн евро. С коллективом Хосепа Гвардиолы он выиграл АПЛ в прошлом сезоне и клубный ЧМ-2023. За сборную Португалии провел 16 матчей, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро.