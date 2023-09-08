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Военным в Украине объяснили, засчитывается ли служба в стаж

Украина, Пятница 08 сентября 2023 12:42
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Военным в Украине объяснили, засчитывается ли служба в стаж Фото: украинским военным объяснили, засчитывается ли служба в стаж работы (ddk dn ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военная служба засчитывается в стаж работы. При этом зачисление срока службы происходит на льготных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

"В стаж работы засчитывается военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности и органах внутренних дел, независимо от места прохождения службы", - говорится в сообщении.

При этом, согласно статье 2 закона Украины "Об общей воинской обязанности и военной службе" и статье 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрено, что время прохождения военной службы засчитывается гражданам в общий трудовой стаж , в стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Кроме этого, 2 июня 2005 года Верховной Радой Украины принят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о зачислении в стаж работы, дающего право на пенсию на льготных условиях, времени прохождения срочной военной службы", вступившего в силу с 1 января 2006 года.

"Военные" пенсии в Украине

Отметим, на размер пенсии, которую насчитают, влияют трудовой стаж и размер заработной платы. При этом, в Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что ранее РБК-Украина также писало, что военнослужащие имеют право оформить пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины инвалидности и ее группы.

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