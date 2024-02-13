Военным приказано не поддаваться на провокации: Пашинян об обстреле со стороны Азербайджана

Минобороны Армении имеет строгий приказ не провоцировать никакой эскалации и не поддаваться на провокации несмотря на обстрелы со стороны Азербайджана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

Пашинян рассказал парламентариям Великобритании об азербайджанской эскалации на армяно-азербайджанской границе.

"Мистер Уиттингдейл, я приветствую вас и вашу делегацию в нашей стране. К сожалению, Ваш визит совпал с новой эскалацией на границе с Азербайджаном, Азербайджан инициировал новую провокацию, в результате которой погибли четверо армянских солдат", - говорится в заявлении.

По его словам, это не единичная акция и они постоянно видят серию азербайджанских провокаций.

Что говорит Военная полиция

Пашинян добавил, что несмотря на все эти факты, его правительство привержено мирному процессу, поскольку он убежден, что мирный процесс не имеет альтернативы.

"Конечно, мы должны сделать все для достижения конкретных результатов в мирном процессе, и мы это делаем", - сказал он.

Также вчера вечером азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой во время этого инцидента охрана армянских позиций открыла огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого Военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ Минобороны Армении не провоцировать никакой эскалации, не поддаваться на провокации.

Что предшествовало

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. По словам Вооруженных сил Армении, азербайджанские военные нанесли удар. Армянская сторона имеет раненых.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, армянская сторона имеет раненых", - заявили в Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона заявила, что Вооруженные силы Армении нанесли удар по позициям азербайджанских военных.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района", - сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.