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Военным на фронт передали 30 боевых роботов от "Армии дронов": видео

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 15:46
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Военным на фронт передали 30 боевых роботов от "Армии дронов": видео Фото: дистанционно-управляемый боевой модуль "Сабля" (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные прошли боевую подготовку на роботизированных платформах от "Армии дронов". Первая партия машин уже отправилась на фронт.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Несколько дней назад мы передали на фронт 25 боевых турелей "Шабля" и 5 наземных платформ "Рись", - сообщил Федоров.

По его словам, технику распределили между 10 подразделениями Сил обороны, воюющими по всей линии фронта.

"Военные максимально оперативно научились управлять турелями и наземными платформами и уже скоро будут использовать их против россиян на поле боя", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что роботизированные системы в сочетании с дронами помогут более эффективно поражать оккупантов.

"Технологий на фронте будет больше. Работаем над этим 24/7", - подытожил Федоров.

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