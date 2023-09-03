Военные успехи в море позволили Украине реализовать экспортный коридор морским путем, - эксперт

Атаки на корабле в российских портах, работа морских дронов, власти операции в Крыму, все это дало возможность Украине самостоятельно, без согласования с Россией, реализовывать не только зерновой, но и фактически любой экспортный коридор по морскому пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Андрея Новака, комментируя выход очередных двух судов из украинских портов.

"Для украинской экономики это, безусловно, очень хороший сигнал, говорящий о том, что фактически Украина уже возвращается постепенно к довоенной, к вторжению, экономической жизни, если уже даже смогла возобновить свой экспорт, и не только аграрный, морским путем", - отметил он.

По его словам, на ближайшей встрече президента Турции Эрдогана и президента России Путина Россия будет пытаться сыграть "хорошую мину при плохой игре": будете пытаться "продать" миру новое зерновое соглашение как жест доброй воли, чтобы не допустить голода в мире.

"Конечно, что новое зерновое соглашение уже не должно быть таким, как предыдущее. Поэтому есть шанс, что кроме того, что Украина сейчас самостоятельно пытается и понемногу реализует безопасность мореходства, если к этому еще прибавится соглашение с Россией по зерну, тогда объемы экспорта Украины морским путём смогут вырасти в разы", - подчеркнул эксперт.

Напомним, на днях еще два заблокированных из-за войны судна с чугуном и железорудным концентратом вышли из украинских портов в направлении Босфора.

По словам министра Александра Кубракова, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна.

Им в первую очередь пользуются суда, находившиеся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации.