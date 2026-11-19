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Ветеран и руководительница направления battle support в NOCTIS Лика Волович считает, что экипажи не должны самостоятельно перепаивать и настраивать дроны, а производитель должен передавать им средство, готовое к применению.

В колонке для РБК-Украина Лика Волович рассказала, как организована поддержка военных, работающих с дроном-перехватчиком ZIRKA, и почему для этого ищет в команду ветеранов.

Главное:

Доработка – дело производителя. Волович подчеркивает, что перепайку компонентов и поиск технических решений должны брать на себя производители, а военные должны получать дрон, практически готовый к применению "из коробки".

Поддержка экипажей. В NOCTIS создают отдельную группу связи, отправляют инструкции и видеоинструкции, предлагают варианты обучения и анализируют вместе с разработчиками записи неудачных применений.

ZIRKA 1.2. В ответ на появление более быстрых вражеских дронов компания разработала версию со скоростью 410 км/ч вместо 340 км/ч и улучшенной тепловизионной камерой; ее уже передали военным и собирают обратную связь.

Ветераны в команде. Волович ищет именно ветеранов, ведь они понимают условия работы экипажей и то, почему ответ от производителя иногда нужен немедленно.

Ты сидишь на боевой позиции где-то в посадке. У тебя есть цель, но возникла проблема с бортом. Пишешь производителю, а тебе отвечают: "Извините, мы сможем выйти на связь через пять часов".

А цель не будет ждать пять часов.

За время службы мне приходилось работать с разными беспилотниками – от Mavic и FPV до бомберов и ударных крыльев. И часто наша работа не ограничивалась тем, чтобы получить средство и применить его. Дроны приходилось перепрошивать, пересобирать, менять компоненты, искать собственные технические решения.

Иногда потому, что ситуация на поле боя менялась быстрее, чем производители успевали реагировать. А иногда потому, что мы получали недостаточно качественное средство, которое уже стояло на балансе. Другого никто не даст. Поэтому ты либо сидишь, либо допиливаешь и работаешь.

Сейчас я по другую сторону – работаю в NOCTIS, компании, которая разрабатывает дрон-перехватчик ZIRKA. И хорошо знаю, как должна и как не должна работать поддержка военных.

От библиотеки до боевых дронов

До полномасштабного вторжения я работала в библиотеке в Киеве. Мы обновляли книжный фонд, организовывали мероприятия для детей.

В 2022 году начала активно волонтерить, но поняла, что мне этого недостаточно. К тому же тогда погибли первые близкие мне люди. Было сильное чувство несправедливости, ненависти. Хотелось большего участия.

Я пыталась попасть в ВСУ, прошла отбор в 47-ю, но оформление затягивалось. В конце концов мне надоело ждать, и осенью 2022 года я пошла в добровольческое подразделение в Харькове.

Я знала только одно – хочу на боевую должность. Когда мне говорили, что девушек в пехоту не берут, я пыталась понять почему. Объяснения иногда были прекрасные. Например, что на позиции в меня кто-то влюбится, еще кто-то приревнует, они поссорятся, и все из-за меня.

В конце концов я попала в БпЛА. Мои первые серьезные боевые были в Бахмуте, где пришлось иметь дело с Mavic почти без предварительной подготовки. Было страшно, но людей не хватало и нужно было работать.

Позже я перешла в ASGARD. Летом 2023-го мы одними из первых начали работать с FPV. У нас были технически сильные люди, которые сами искали решения, переделывали и тестировали дроны, а мы применяли их в боевой работе. К нам приезжали учиться из других подразделений, и мы делились опытом.

Со временем ASGARD стал частью 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis СБС, и я стала командиром экипажа, работала с разными ударными средствами.

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Нельзя один раз создать дрон и считать, что этого достаточно

Все, что касается дронов, очень быстро меняется. Средство может быть эффективным несколько месяцев, но если меняются условия на поле боя, оно тоже должно меняться.

Перепрошить средство, когда это необходимо, – нормальная история. Но когда экипажу приходится самому перепаивать компоненты, менять связь, придумывать, как заставить борт нормально работать, – это уже не ок.

Когда я служила, значительную часть этой работы выполняли сами военные. Особенно когда направление FPV только развивалось. Но сейчас нужно, чтобы как можно больше этой работы брал на себя производитель. Чтобы экипаж получал дрон, который практически из коробки готов к применению. Это вполне реально и должно быть нормой.

Конечно, без постоянной обратной связи от военных ни одно нормальное средство не создашь. Я видела, как иностранные дроны, которые прекрасно работали во время испытаний за границей, в Украине оказывались неэффективными. Нашим подразделениям приходилось вместе с производителями адаптировать их и искать другие способы применения.

Но собирать обратную связь – это только половина работы. Важно, насколько быстро компания готова что-то менять, а не оставаться с изделием, которое создала полгода назад, считая, что оно до сих пор актуально.

Я хотела поехать в горы с собаками. Вместо этого попала в miltech

В мае 2026 года я уволилась со службы. Честно говоря, не планировала сразу искать работу. После армии я была очень истощена и хотела просто взять собак и поехать в горы. Но меня позвали работать над ZIRKA. Проект был мне интересен, я верила в это средство. И подумала, что, возможно, у меня еще хватит сил быть полезной.

Сейчас я возглавляю направление battle support – поддержки военных экипажей, которые работают с ZIRKA. Из собственного опыта я знаю, что нужно получить от производителя и насколько сильно на боевую работу влияет качество этого взаимодействия. И сейчас пытаюсь организовать его так, как мне самой хотелось бы, чтобы это работало во время службы.

Экипажи не должны выпрашивать обучение

Когда подразделение получает дрон, мы связываемся с его представителями, создаем отдельную группу, отправляем инструкции, предлагаем разные варианты обучения. Обновляем видеоинструкции, снимаем дополнительные объяснения, если нужно что-то показать понятнее. И самое главное – остаемся на связи.

Экипажи не должны выпрашивать обучение. Не должно быть такого, что военные задают вопросы, а их просто игнорируют. И не должно быть так, что каждый экипаж заново проходит тот же путь проб и ошибок, хотя кто-то уже давно нашел решение.

Мы просим военных рассказывать не только об успешных перехватах, но и о неудачных применениях. Если что-то не получилось, нужно разобраться почему. Для этого анализируем видеозаписи полетов вместе с разработчиками, выясняем, была ли ошибка в применении или проблема с самим средством. И возвращаемся к экипажу с ответом.

Если видим повторяющиеся проблемы или получаем пожелания от военных, передаем это технической команде. Иногда речь идет о мелких, но важных для экипажей изменениях – например, мы меняли цвет отдельных показателей телеметрии на OSD, чтобы информацию было легче считывать во время полета.

Но меняются не только потребности экипажей, но и сами угрозы. В ответ на появление более быстрых вражеских дронов мы разработали ZIRKA 1.2 – обновленную версию перехватчика со скоростью 410 км/ч вместо 340 км/ч в предыдущей. Также улучшили тепловизионную камеру: установили объектив с большим фокусным расстоянием, что дает более четкое изображение цели для лучшей детекции.

Новую версию уже передали военным, и сейчас мы собираем обратную связь, чтобы оценить результаты ее применения в боевых условиях. Параллельно команда работает над другими решениями для перехвата реактивных целей. Мы понимаем, что одного увеличения скорости недостаточно, а угроза продолжит меняться.

Это нормальная работа производителя. Не какая-то дополнительная услуга, за которую военные должны быть благодарны. Конечно, проблемы будут возникать. Но нельзя просто свалить все на экипаж и сказать: разбирайтесь сами. Если проблема возникла на производстве, производитель должен ее решать.

Почему я ищу в команду именно ветеранов

Когда я начала собирать свою команду, то искала людей среди ветеранов. Для меня важно, чтобы те, кто работает с военными экипажами, сами имели опыт службы. Чтобы понимали, в каких условиях работают эти люди и почему иногда ответ нужен немедленно.

Не обязательно становиться инженером или разработчиком, чтобы быть полезным в miltech. Ты можешь не знать, как сконструировать дрон, но понимать, что будет с экипажем, если производитель не предоставил нормальных инструкций. Что даже самая лучшая функция не будет эффективной, если не научить экипаж правильно ее применять. И что нельзя просто отправить борт в подразделение и забыть о нем.

После перехода в miltech я начала лучше понимать и производителей. Некоторые изменения действительно требуют больше времени, чем хотелось бы военным. Инженеры тоже работают в условиях постоянной нагрузки. Но это не оправдывает отсутствия своевременной поддержки.

Моя позиция не изменилась. Военные должны получать качественное средство, нормальное обучение и поддержку. Их работа – воевать, а не тратить время на то, что за них должен был сделать производитель.