Военная помощь от Швеции и протесты поляков на границе с Украиной: новости за 20 февраля

Польские фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска из Украины на целый месяц. А Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины.

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ ночью атаковали Украину 23 "Шахедами" и авиаракетой Х-31. ПВО удалось сбить все дроны, но в Полтавской области под ударом БПЛА оказался промышленный объект, там произошел пожар.

В ISW полагают, что темп российского наступления под Авдеевкой резко замедлился после захвата города.

Британская разведка спрогнозировала, что российская армия после захвата Авдеевки попытается продолжить наступление на запад. Однако ей вряд ли хватит боеспособности.

ЕС продлил санкции против России за оккупацию части Украины

Совет Европейского союза продлил действие санкций против России за оккупацию части территории Украины.

Санкции будут действовать минимум до 25 февраля 2025 года.

Болгария задерживает отправку 100 бронетранспортеров по Украине: в чем причина

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку Министерство обороны страны обратилось в НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

"Болгария может помочь, но это происходит не такими темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в северо-восточной Болгарии)", - заявил депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

Боевые катера и подводное вооружение. Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи для Украины

"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сейчас", – заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается как важный сигнал Украины в преддверии годовщины начала войны о том, что шведская поддержка будет продолжена, а также как сигнал России о том, что Швеция не подведет Украину.

Депутата-подрывника из Закарпатья перевели из больницы в СИЗО

Как сообщил источник в правоохранительных органах, депутата Сергея Батрина, которого обвиняют в подрыве гранат на заседании Керецковского сельского совета в Закарпатье, перевели из спецпалаты больницы в Ужгородский следственный изолятор.

"Да, (Сергея Батрина – ред.) действительно перевели в СИЗО", - подтвердил источник.

"Граница ЕС не должна быть заложником". МИД Украины призвал Польшу разблокировать границу

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.

Он подчеркнул, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС.

"Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", - заявил чиновник.

Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей

Польские фермеры хотят полностью заблокировать все пункты пропуска с Украиной на целый месяц, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морпортам. Пока тотальной блокады нет, но на ранее заблокированных ЧП поляки уже усилили протесты, а на железной дороге рассыпали украинское зерно.

Что происходит на польско-украинской границе, пропускают ли автобусы и легковушки. Об этом и не только - главное собрало РБК-Украина.

Польские протестующие намерены блокировать границу с Украиной до апреля

"Мы усиливаем протест. Я подам (заявку – ред.) на следующий месяц на продолжение (протеста – ред.), он продлится до апреля. Мы будем делать это поочередно. Фермеры будут частично работать в поле, часть будет стоять на границе", - объяснил лидер "Пидкарпатського ошуканого села" Роман Кондров.

Погибла целая семья. Появились подробности обстрела Сумской области

В Сумской ОВА уточнили информацию о последствиях утренней вражеской атаки по Новослободской общине Конотопского района.

Установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент". В результате попадания погибла семья: мать и двое сыновей, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города.

Россия готовит массированную ракетную атаку? Гуменюк объяснила сообщения, распространяющие СМИ

Украинские СМИ со ссылкой на слова спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк начали распространять информацию о якобы подготовке в России к очередному масштабному ракетному удару.

Однако, как она пояснила в комментарии РБК-Украина, речь шла о том, что РФ выдерживает паузу между ударами по Украине. Это может как свидетельствовать о подготовке к чему-то масштабному, так и о том, что страна-агрессор понесла потери в авиации, поэтому взяла паузу.

Эстония разоблачила гибридную операцию РФ: задержаны 10 человек, объектом атаки был глава МВД

Полиция безопасности Эстонии обнаружила подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и журналиста портала Delfi Андрея Шумакова.

Всего в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек. Полиция считает, что они действовали по доверенности российских спецслужб.

Зеленский впервые за два года собирает на встречу фракцию "Слуги народа"

По данным источников РБК-Украина, президент Владимир Зеленский решил собрать на встречу парламентскую фракцию "Слуги народа".

Это будет первая встреча главы государства с правящей фракцией с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Украина провела переговоры с Канадой и Италией по соглашениям о гарантиях безопасности

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран.

Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной. Пока такие договоры с Украиной заключили Британия, Германия и Франция.