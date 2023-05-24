В войну "Запорожсталь" остановилась на 33 дня, а затем начала производить бронежилеты, - RFI

Металлургический комбинат "Запорожсталь" после начала боевых действий остановился на 33 дня. А потом начал производить сталь для бронежилетов и касок, и оборудование для укрепления фортификационных сооружений – все то, что необходимо для победы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский RFI .

"В начале боевых действий комбинат был вынужден приостановить свою деятельность на 33 дня. Такого не было со времен Второй мировой войны. Более медленными темпами работа возобновилась в апреле 2022 года", - рассказал генеральный директор завода Роман Слободянюк.

После возобновления работы несколько предприятий, входящих в группу "Метинвест", начали производить, кроме основной продукции, также оборудование для укрепления фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, бронежилеты и каски: сейчас каждый десятый украинский солдат имеет защитное снаряжение, изготовленное группой, говорит Слободянюк.

"С другой стороны, группа "Метинвест", которой принадлежит комбинат, также помогает украинской обороне. Компании Рината Ахметова пожертвовали 5 миллиардов гривен (125 миллионов евро) в поддержку украинских вооруженных сил и людей, пострадавших от войны. В частности, он начал милитаристскую инициативу" "Стальной фронт", который обеспечивает Вооруженные силы Украины техникой, тепловизорами, беспилотниками, аптечками и горючим", - указывают в RFI.

Также "Запорожсталь" стала новым местом работы для многих мариупольцев, вынужденных выехать из Мариуполя. Сейчас эти люди производят сталь и верят, что однажды она поможет бойцам победить в войне, пишет издание.

"Я проработал на "Азовстале" 8 лет, прежде чем выехал из города под российскими обстрелами и нашел убежище в Запорожье. Наши заводы производят сталь и другие материалы, и это дополнительно защищает наших бойцов, помогает им лучше выполнять свою миссию. Надеюсь, это даст. им достаточно сил, чтобы пойти на Мариуполь", - рассказал журналистам работник завода Максим Нотченко.

Ранее операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко заявил, что по возвращении Мариуполь будет отстроен, и там будут созданы новые рабочие места - чтобы люди могли вернуться в родной город.