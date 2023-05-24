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В войну "Запорожсталь" остановилась на 33 дня, а затем начала производить бронежилеты, - RFI

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Среда 24 мая 2023 22:43
В войну "Запорожсталь" остановилась на 33 дня, а затем начала производить бронежилеты, - RFI Фото: в войну "Запорожсталь" остановилась на 33 дня, а затем начала производить бронежилеты (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Металлургический комбинат "Запорожсталь" после начала боевых действий остановился на 33 дня. А потом начал производить сталь для бронежилетов и касок, и оборудование для укрепления фортификационных сооружений – все то, что необходимо для победы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский RFI.

"В начале боевых действий комбинат был вынужден приостановить свою деятельность на 33 дня. Такого не было со времен Второй мировой войны. Более медленными темпами работа возобновилась в апреле 2022 года", - рассказал генеральный директор завода Роман Слободянюк.

После возобновления работы несколько предприятий, входящих в группу "Метинвест", начали производить, кроме основной продукции, также оборудование для укрепления фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, бронежилеты и каски: сейчас каждый десятый украинский солдат имеет защитное снаряжение, изготовленное группой, говорит Слободянюк.

"С другой стороны, группа "Метинвест", которой принадлежит комбинат, также помогает украинской обороне. Компании Рината Ахметова пожертвовали 5 миллиардов гривен (125 миллионов евро) в поддержку украинских вооруженных сил и людей, пострадавших от войны. В частности, он начал милитаристскую инициативу" "Стальной фронт", который обеспечивает Вооруженные силы Украины техникой, тепловизорами, беспилотниками, аптечками и горючим", - указывают в RFI.

Также "Запорожсталь" стала новым местом работы для многих мариупольцев, вынужденных выехать из Мариуполя. Сейчас эти люди производят сталь и верят, что однажды она поможет бойцам победить в войне, пишет издание.

"Я проработал на "Азовстале" 8 лет, прежде чем выехал из города под российскими обстрелами и нашел убежище в Запорожье. Наши заводы производят сталь и другие материалы, и это дополнительно защищает наших бойцов, помогает им лучше выполнять свою миссию. Надеюсь, это даст. им достаточно сил, чтобы пойти на Мариуполь", - рассказал журналистам работник завода Максим Нотченко.

Ранее операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко заявил, что по возвращении Мариуполь будет отстроен, и там будут созданы новые рабочие места - чтобы люди могли вернуться в родной город.

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