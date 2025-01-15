Война в Украине увеличивает риск конфликта США с ядерной страной, - будущий глава ЦРУ
Война России против Украины увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов Америки в конфликт с ядерной страной". Это одна из угроз для национальной безопасности США.
Об этом заявил кандидат Дональда Трампа на должность директора ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной", - сказал Рэтклифф во время слушания в Сенате по утверждению его кандидатуры на должность директора ЦРУ в администрации Трампа.
По его словам, США сегодня сталкиваются с "вероятно, самой сложной средой для национальной безопасности в истории страны".
Перечисляя угрозы для национальной безопасности США, кандидат Трампа на должность главы ЦРУ назвал прежде всего стремление Коммунистической партии Китая доминировать в мире в экономической, военной и технологической сферах.
Он назвал угрожающей ситуацию вокруг того, что "транснациональные преступные организации наполняют американские общины насилием и смертоносными наркотиками".
Третьей угрозой Рэтклифф считает разрушительное влияние войны РФ против Украины, в частности, что она может повлиять на "втягивание США в ядерный конфликт".
Среди других озвученных угроз - иранский режим и его террористические прокси силы, ситуация на Ближнем Востоке в целом, дестабилизирующие намерения Северной Кореи.
По его словам, сейчас Иран ближе к ядерному прорыву, чем когда-либо прежде.
"Усиление координации между соперниками и противниками Америки грозит усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группы и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, все еще представляют постоянную угрозу нашему народу", - отметил Рэтклифф.
Напомним, в ноябре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что избирает на должность руководителя Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Он был директором национальной разведки при прошлой администрации в Белом доме и бывшим прокурором.
Трамп отметил, что "с нетерпением ждет, что Джон станет первым человеком, который занимает обе высшие должности в нашей разведке".
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