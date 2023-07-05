Война технологий. Резников рассказал, как Украина отвечает на российские контрмеры

Когда российские оккупанты придумают, как противодействовать тому или иному украинскому вооружению, наше государство вместе с союзниками разрабатывают новые контрмеры, чтобы превзойти захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова интервью Financial Times .

Он отметил, что боеприпасы с GPS-наводкой для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как американские Himars, были "высокоточными". Однако мощные радиоэлектронные системы России находили способы их глушить.

"Россияне придумывают контрмеру, мы сообщаем нашим партнерам, и они предпринимают новую контрмеру против этой контрмеры", - сказал Резников.

По его словам, тот же подход используется для повышения эффективности разведывательных и ударных беспилотников, которые используются в беспрецедентных масштабах, но которые также часто глушат.

"Это как постоянный маятник. Это война технологий", - добавил министр обороны.

Российская тактика в войне против Украины

Британская разведка сообщала, что в последние недели РФ определила приоритеты и усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных действий украинской бронетехники на юге. В частности, захватчики интенсивно используют противотанковые мины.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр также отмечал, что контрнаступление Украины оказалось сложным из-за мин и других препятствий. Однако он считает, что ВСУ поступают правильно, когда действуют осторожно.

К тому же главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим бойцам кровью.

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