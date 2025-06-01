Война против природы. Какими будут последствия от уничтожения "мира" насекомых в зоне боевых действий

Война меняет не только карту Украины, но и экосистемы. Уничтоженные леса, пожары и отсутствие ухода создают идеальные условия для размножения вредителей.

О том, какими могут быть последствия войны для мира насекомых, в интервью РБК-Украина рассказал энтомолог, кандидат биологических наук Сергей Глотов.

Какими будут последствия войны для мира насекомых

По словам Глотова, пока невозможно оценить все последствия от войны для "мира" насекомых, поскольку ученые не имеют доступа к территориям, которые больше всего пострадали.

"Впрочем, уже сейчас можем сказать, что последствия от уничтожения природных экосистем из-за российской вооруженной агрессии будем фиксировать не только мы, но и вся Европа и Азия, их будут изучать и наблюдать еще внуки наших внуков", - заявил энтомолог.

Также он отметил, что в Луганской области будут всплески численности насекомых-вредителей леса: короедов, гусениц, златок. Эти насекомые размножаются на местах уничтоженных лесов, поскольку развиваются в мертвой или отмирающей древесине.

"Чем больше леса сгорело, тем больше его заселяют вредители. В этих условиях у них нет естественных врагов, поэтому у них высокий уровень размножения. Кроме того, в уничтоженных лесах уже не живут птицы, которые питаясь личинками, регулируют численность насекомых. Поэтому вредители там могут массово множиться и распространяться на "здоровые" участки", - добавил ученый.

Изменение климата или деятельность людей: что больше всего вредит насекомым

Глотов также пояснил, что больше всего насекомые страдают из-за человеческой деятельности.

"Все изменения климата происходят исключительно из-за человеческой деятельности: вследствие выброса углерода, добычи полезных ископаемых, их переработки и выброса в атмосферу. Ни один организм на планете не принес такого вреда окружающей среде, как люди. И все эти изменения безусловно отражаются и на нас, и на растениях, и на насекомых", - уточнил энтомолог.

Самый главный фактор, который влияет на насекомых - уничтожение их естественной среды, тогда погибает до 90% насекомых, которые там водились.

"Поэтому хуже всего - это уничтожение естественных биотопов насекомых: старых лесов, сжигание камышей. На одном гектаре выжженного участка камыша погибают миллионы куколок, а это не способствует восстановлению разнообразия", - рассказал Глотов.