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Вывозили уклонистов на "скорых": СБУ разоблачила преступную схему в Одесской области

Одесская область, Четверг 02 ноября 2023 11:53
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Вывозили уклонистов на "скорых": СБУ разоблачила преступную схему в Одесской области Фото: в Одесской области задержали организаторов схемы для уклонистов (ssu.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ совместно с Нацполицией разоблачили очередную схему для уклонистов в Одесской области. Организаторы помогали гражданам призывного возраста пересечь границу при помощи "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов.

"Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - отметили в СБУ.

По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.

Сначала мужчин призывного возраста доставляли на каретах скорой помощи в так называемой "зеленке", после чего их встречал другой человек и проводил лесом в соседнюю европейскую страну.

Как сообщают в ведомстве, участники преступной группировки организовали схему, благодаря которой удалось наладить вывоз уклонистов за границу за денежное вознаграждение от 4.8 тысячи долларов.

"Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованный в незаконной деятельности", - сообщили в СБУ.

После задержания у организаторов схемы изъяли карты и мобильные телефоны. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в Одесской области задержали организаторов схемы для уклонистов (ssu.gov.ua)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

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