Вывезли 12 камазов. Оккупанты скрывают потери в Макеевке, чтобы не было бунтов (перехват)
Военный РФ с супругой обсуждали настоящие потери оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке. Российское военное руководство скрывает реальную ситуацию, чтобы не провоцировать бунтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки в Telegram.
"Он лично перевозил тела из Макеевки, говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 камазов, говорит, вывез", - сообщает жена оккупанту информацию, которую узнала от другого военного.
В свою очередь мужчина не удивляется, а напротив подтверждает эту информацию. По его словам, придуманные 63 погибших были созданы для того, чтобы сами же россияне бунт не подняли.
"У Оксаны помнишь сына, ты говорил, что его в госпиталь положили с контузией и переломом глазницы. Это этот дурак б** в Новый год глоток пива сделал", - сообщает жена военному.
По ее словам, мужчину "спалил" капитан и отправил на позиции за нарушение режима, так и не завершив лечение.
Напомним, в одном из перехватов оккупант рассказал, что по обновленным российским внутренним правилам, направленным на борьбу с пьянством, теперь за алкогольное опьянение или запах перегара есть приказ расстреливать на месте.
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