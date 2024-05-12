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Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

Воскресенье 12 мая 2024 07:13
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Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы Фото: Андре Симонацци, вицеканцлер Швейцарии (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Швейцарии, 10 мая, во время похода в горы, умер вице-канцлер Андре Симонацци. Ему было 55 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз швейцарского правительства.

"Он любил отдыхать в горах. В пятницу он потерял сознание и умер во время одного из своих любимых походов. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей", - отмечается на сайте правительства.

Андре Симонацци

Симонацци назначили на должность вице-канцлера и спикера Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года. Уже со следующего года он участвовал в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался коммуникацией. В частности возглавлял несколько отделов и Службу президента.

Как отмечаются в правительстве, качественная информационная деятельность Федерального совета, является заслугой Симонацци.

"Под его руководством коммуникация была профессионализирована и оцифрована. Он настойчиво усиливал ее координацию и сделал ее неотъемлемой частью деятельности правительства", - добавили в правительстве.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в апреле в возрасте 56 лет из жизни ушел общественный деятель Дмитрий Капранов.

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