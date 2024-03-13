Вице-чемпион Италии уволил главного тренера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

65-летний специалист завершил период работы с "орлами". Последним поединком в статусе алленаторе римлян для него стало домашнее поражение от "Удинезе" (1:2).

Вместо Сарри и. о. наставника "Лацио" стал Джованни Мартушьелло. Он был помощником опытного итальянца, якобы рассорившегося с лидерами команды на фоне неудачных результатов "орлов". "Лацио" потерпел пять поражений в шести последних матчах во всех турнирах.

Сарри возглавил римлян перед сезоном 2021/22. В первый год "Лацио" во главе с тренером финишировал на 5-й строчке Серии А. Зато во второй кампании "орлы" заняли второе место после "Наполи". В нынешнем сезоне "Лацио" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Скорее всего, Сарри вернется к работе в следующем сезоне. Интерес к опытному специалисту проявлял "Наполи". Они уже сотрудничали в 2015-2018 гг. В двух из трех сезонов итальянец привел "партенопейцев" к серебряным наградам.