У Вишневому біля Києва цього року збудують садочок для дітей з обмеженими можливостями

У місті Вишневе на Київщині цього року повністю завершиться будівництво дитячого садочка для дітей з обмеженими можливостями, у тому числі з інвалідністю. Будівельні роботи на об’єкті проходять в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"Створення безбар’єрного дошкільного простору має важливе соціальне значення. Усі проекти "Великого будівництва" у пристоличному регіоні мають інклюзивну складову. Але на цей рік заплановане ще й відкриття дитсадка зі зручними умовами для дітей з обмеженими можливостями. Для реалізації цієї мети було обране місто Вишневе", - прокоментував заступник голови КОДА Андрій Лісовик.

Цього року на Київщині в межах програми "Велике будівництво" планується побудувати загалом п’ять дитячих садків.