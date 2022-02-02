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"Вірусну" гру в слова Wordle купило видання New York Times

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Середа 02 лютого 2022 10:40
"Вірусну" гру в слова Wordle купило видання New York Times Фото: Гру в слова Wordle купило видання New York Times (wordle.polygon.com)
Автор: Сергій Пишкін

Видання New York Times придбало популярну онлайн-гру Wordle. Сума контракту поки невідома, проте мова йде про семизначне число.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Онлайн-гра стала доступною ще в жовтні минулого року. На початку Кількість гравців не перевищувала і сотні осіб, проте вже через місяць в неї грали понад 300 тисяч осіб. Поки ж їх кількість лише продовжує зростати.

За словами автора гри Джоша Уордла, сьогодні він працює над перенесенням Wordle зі свого сайту на сайт видання.

Згідно ж даними New York Times деякий час гра буде безкоштовною, проте пізніше її використовують для збільшення кількості передплатників.

"Наші ігри щодня дають користувачам оригінальний, високоякісний контент. Тепер цьому допомагатиме і Wordle, який збагатить цей щоденний досвід і дасть мільйонам людей по всьому світу ще одну причину звертатися в Times за новинами та іншим контентом", - йдеться в заяві New York Times.

Творець гри Уордл не приховує того, що бажав, щоб Wordle завжди залишалася безкоштовною. За його словами він придумав її ще під час локдауну як розвагу для себе і своєї дівчини.

"Я дуже вдячний за особисті історії, якими деякі з вас поділилися зі мною. Наприклад, про те, як Wordle допомагає возз'єднанню членів однієї сім'ї, що знаходяться далеко від одного. Про те, як друзі змагаються між собою, або як гра допомагає підтримати при одужанні", - зазначив Вордл.

Покупку виданню РБК-Україна прокоментував Володимир Шредер, творець Glitche. Він вважає, що гра Wordle стане "фірмовою фішкою видання, як кросворд на останній сторінці газети".

Про що гра?

Зіграти в Wordle можна тільки раз в день. Головним завданням є вгадати слово з п'яти букв. Кожен день слово змінюється, втім, залишається однаковим для всіх користувачів в світі. Кожен з гравців має тільки шість спроб, щоб вгадати "слово дня".

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало і про те, як компанія Sony заявила про намір придбати розробника ігор Halo і Destiny-Bungie. Сума угоди може становити 3,6 млрд доларів.

Також минулого місяця Microsoft і Activision Blizzard також уклали багатомільярдну угоду.

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