Решение проблемы долгов в энергетике позволит привлечь инвесторов в отрасль, - эксперт

"Чтобы инвесторы действительно пришли, правительство Украины должно решить проблемы ликвидности на энергетическом рынке. При условии достаточной финансовой стабильности частные инвесторы придут. Однако энергетический рынок все еще нуждается в многих реформах для решения проблем с задолженностью и ликвидностью во многих его сегментах", - заявил он.



Харченко подчеркнул, что без этого восстановить генерирующие мощности Украины будет невозможно, и украинцы могут столкнуться с еще большими проблемами зимой 2025-2026 годов.



"Зима 2025-2026 годов - по стандартам энергетической отрасли - очень близко. Время для финансирования проектов по построению нового поколения, которые должны улучшить ситуацию к следующей зиме, вот-вот станет "вчера". А если мы не построим новые мощности, то следующая зима может показаться комфортной по сравнению с той, которая будет после нее", - подчеркнул эксперт.

Ранее старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что значительные финансовые проблемы в энергетике нуждаются в быстром решении.