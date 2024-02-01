Выплаты переселенцам. Кто может остаться без финпомощи и от чего зависят платежи

С 1 февраля помощь ВПЛ в Украине будут платить без изменений всем зарегистрированным категориям. Однако уже в следующем месяце заработают новые правила, поэтому количество получателей выплат может уменьшиться.

При подготовке использовались публикации Министерства социальной политики, текст постановления Кабмина №94 от 26 января 2024, сообщение в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявление заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак в эфире телемарафона.

РБК-Украина собрало все, что нужно знать переселенцам о нововведениях в порядке выплат финпомощи.

Помощь переселенцам в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере:

3000 гривен - лицам с инвалидностью и детям;

- лицам с инвалидностью и детям; 2000 гривен - всем остальным категориям внутренних переселенцев.

На помощь могут рассчитывать лица, которые были вынуждены покинуть свое место жительства (на временно оккупированных территориях, территориях активных или возможных боевых действий).

Почему правила меняют

За время войны правительство несколько раз меняло порядок оказания помощи ВПЛ. В частности, в августе 2023 денежные выплаты продлили всем переселенцам на 6 месяцев - до 31 января 2024 года. После чего должны были вступить в силу новые правила.

Однако Кабмин на прошлой неделе принял постановление, согласно которому выплаты продлятся еще на месяц.

Выплата ВПЛ продолжается автоматически с 1 февраля 2024 года на один месяц без дополнительного обращения для лиц, у которых в январе 2024 закончился шестимесячный период получения такой помощи, говорится в документе.

При этом в марте произойдет сокращение программы помощи переселенцам.

Фото: помощь ВПЛ продлили на месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отмена компенсации на проживание связана с требованиями международных партнеров, предоставляющих Украине средства.

Как отметила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Она добавила, что по международным лекалам для адаптации переселенцев достаточно двух лет.

Кому продолжат помощь автоматически

Выплата помощи ВПЛ продолжается на второй шестимесячный период автоматически (без подачи нового заявления):

лицам, утратившим трудоспособность;

Речь идет об украинцах, достигших пенсионного возраста, и получающих пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (9444 гривны).

лицам с инвалидностью;

Это лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, которые имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получившие тяжелую травму, требуют трансплантации органа, требуют паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность, что подтверждается документально.

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

В том числе лица в возрасте до 23 лет, в частности, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Критерии для выплат

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак отметила, что для продления помощи ВПЛ есть три критерия: место жительства, дети до 14 лет, нетрудоспособные в семье.

О переназначении помощи для ВПО семьи могут обращаться с заявлением с 1 февраля и в течение всего марта. Пособие будет выплачиваться начиная с 1 марта 2024.

Фото: в феврале-марте нужно подать новое заявление на выплаты (facebook.com/decentralizationua)

Категории, которые могут рассчитывать на продление выплат еще 6 месяцев на основании заявления:

семьи, если размер дохода не превышает 9 444 гривен на одного человека (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

на одного человека (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность). семьи, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

если в семье есть дети до 14 лет, не имеющие возможности посещать воспитательные и учебные заведения или если их обучение происходит в гибридном формате.

В частности, право на продление помощи будут иметь семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий. А также семьи с детьми до 14 лет, которые проживают в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн.

К примеру, если семья ВПЛ (мама с ребенком) проживают в Харькове, где школы работают онлайн, поэтому ребенок учится дома, мать будет получать помощь в дальнейшем.

"Мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми", – объясняла министр социальной политики Оксана Жолнович.

В каком случае выплаты ВПЛ отменят

Принятые правительством изменения должны способствовать стимулированию ВПЛ к трудоустройству. Поэтому лица, не работающие и не имеющие статус безработного в Центре занятости, могут потерять денежную помощь.

В сообщении Минсоцполитики говорится, что с 1 марта 2024 выплаты продолжат семьям, в которых есть неработающее трудоспособное лицо. Однако такое лицо на момент подачи заявления на получение помощи ВПЛ должно быть зарегистрировано в Центре занятости.

В то же время, если после переназначения помощи такой семье на следующий 6-месячный срок трудоспособный неработающий член семьи не будет способствовать своей занятости (например, снимется с учета в Центре занятости) – выплата пособия будет прекращена в течение месяца.