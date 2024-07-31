Без выплаты долгов инвесторам строительство новых мощностей зеленой энергетики будет медленным, - ЕУЭА

Профильные государственные органы должны как можно быстрее разработать и внедрять план мероприятий по преодолению долгов в области зеленой энергетики, чтобы инвесторы получили ресурс и сигнал от государства о необходимости строить новые электростанции возобновляемой энергетики.

Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EXPRO Consulting .

"Всегда возвращаемся к вопросу долгов. Это и вопрос мотивации существующих инвесторов, и вопрос поощрения новых инвесторов. Это действительно большая проблема. Мы об этом постоянно говорим", - сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы и участники рынка понимают сложность ситуации с выплатой долгов в условиях войны, однако хотят видеть намерение государства погашать эти долги, подкрепленные соответствующим документом.

Верещинская рассказала, что встречи специальной рабочей группы при Министерстве энергетики по решению вопроса долгов перед инвесторами остановились.

"Там происходило закрытие критических текущих моментов, но долгосрочные проблемы не обсуждались", – добавила эксперт.

Она подчеркнула, что инвесторы присутствовали на большинстве заседаний, выступали и заслушивали их. Однако были заседания рабочей группы, на которые инвесторы не получали приглашения. И соответственно, не присутствовали, и постфактум ознакомился с протоколами этих заседаний.

Кроме того, Верещинская напомнила о необходимости сохранить финансовую поддержку отрасли ВИЭ по тарифу на передачу "Укрэнерго", поскольку неоднократно звучали идеи по выделению соответствующей финансовой надбавки и что могло привести к очередной волне долгов перед производителями зеленой энергии.

"Инвесторы во ВИЭ получали финансирование и кредиты под действующую схему финансирования. Ее изменение повлияет на все эти кредитные договоры. Зачем забирать источник финансирования ВИЭ? Такая инициатива несправедлива для "зеленых", - подчеркнула директор ЕУЭА.



Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

По мнению инвесторов, правительство должно провести быстрые переговоры со всеми инвесторами по новым энергетическим мощностям в Украине и обеспечить выплату задолженностей за производимую электроэнергию, чтобы эти средства были направлены на строительство станций возобновляемой энергетики и системы накопления энергии.

В Украинские ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.