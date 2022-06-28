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Вінус Вільямс виступить на Вімблдоні-2022 в міксті з братом улюбленця публіки

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Сполучене Королівство, Вівторок 28 червня 2022 13:23
Вінус Вільямс виступить на Вімблдоні-2022 в міксті з братом улюбленця публіки Фото: Вінус Вільямс повернеться на корт (twitter.com/WTA_insider)
Автор: Антон Федорців

Дует колишніх перших ракеток світу в складі Вінус Вільямс і Джеймі Маррея заявилися у змішаний парний розряд Вімблдонського турніру 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мейджора.

42-річна американка та 36-річний британець поведуть боротьбу в міксті. Торік старша зі сестер Вільямс грала в дуеті з Ніком Кіріосом.

Вінус Вільямс не виходила на корт із серпня минулого року. Тоді вона поступилася Шувей Се з Тайваню на турнірі в Чикаго. На Вімблдоні ж американська тенісистка вилетіла в другому колі.

Вільямс-старша двічі перемагала в міксті на турнірах "Великого шолома". Це сталося ще в 1998 році, коли її партнером на корті був Джастін Гімельстоб. Натомість у 2006-му Вільямс дійшла до фіналу Вімблдонського турніру з Бобом Браяном.

Натомість Маррей нещодавно дійшов до півфіналу парного розряду престижного трав'яного турніру в Істборні. У міксті ж він не грав із US Open-2021, де вилетів в 1/16 фіналу.

До слова, британець Енді Маррей стартував із перемоги в одиничному розряді Вімблдона-2022.

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