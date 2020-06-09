ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінницькій області в травні на 45% зросло споживання газу

Новини » Енергетика     09.06.2020 - 19:20
У Вінницькій області в травні на 45% зросло споживання газу
Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

У компанії відзначили, що насамперед збільшення споживання пов'язано з погодними умовами

Споживачі газу Вінницькій області в травні 2020 року використовували 15,8 млн куб. м блакитного палива. У той же час, в травні минулого року споживання склало 10,9 млн куб. м.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"Збільшення відбулося тому, що для опалення через холодну погоду в травні жителі Вінницької області використовували газ, а на електроенергію. Одиниця енергії (кВт*год) газу через поступове зниження ціни протягом року вже в чотири рази дешевша електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У травні 2020 року клієнти "Вінницягаз Збут" збільшили споживання природного газу на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За словами прес-служби, насамперед це пов'язано з погодними умовами - зниженням температури повітря, а також карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома і інтенсивно споживала енергоресурс. На збільшення споживання газу також вплинуло значне зниження ціни газу, одиниця енергії якого в травні варто 0,28 гривень за кВт*год, що більш ніж в чотири рази дешевше електроенергії.

"У травні підвищився рівень розрахунків. Зокрема, заборгованість побутових споживачів за природний газ станом на кінець травня 2020 року зменшилася на 56,4 млн гривень", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Оскільки карантин у країні триває, хоч і з послабленнями, компанія закликає клієнтів не наражати себе на небезпеку і не відвідувати людні місця. "Щоб розрахуватися за газ безпечно та в будь-який час, можна скористатися спеціальними онлайн-сервісами 104, зокрема Особистим кабінетом, мобільними додатками 104 Mobile, вайбер-ботом 7104ua в Viber", - йдеться в повідомленні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Вінницягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся