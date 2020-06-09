У Вінницькій області в травні на 45% зросло споживання газу

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

У компанії відзначили, що насамперед збільшення споживання пов'язано з погодними умовами

Споживачі газу Вінницькій області в травні 2020 року використовували 15,8 млн куб. м блакитного палива. У той же час, в травні минулого року споживання склало 10,9 млн куб. м.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"Збільшення відбулося тому, що для опалення через холодну погоду в травні жителі Вінницької області використовували газ, а на електроенергію. Одиниця енергії (кВт*год) газу через поступове зниження ціни протягом року вже в чотири рази дешевша електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У травні 2020 року клієнти "Вінницягаз Збут" збільшили споживання природного газу на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За словами прес-служби, насамперед це пов'язано з погодними умовами - зниженням температури повітря, а також карантином, коли переважна більшість громадян залишалася вдома і інтенсивно споживала енергоресурс. На збільшення споживання газу також вплинуло значне зниження ціни газу, одиниця енергії якого в травні варто 0,28 гривень за кВт*год, що більш ніж в чотири рази дешевше електроенергії.

"У травні підвищився рівень розрахунків. Зокрема, заборгованість побутових споживачів за природний газ станом на кінець травня 2020 року зменшилася на 56,4 млн гривень", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Оскільки карантин у країні триває, хоч і з послабленнями, компанія закликає клієнтів не наражати себе на небезпеку і не відвідувати людні місця. "Щоб розрахуватися за газ безпечно та в будь-який час, можна скористатися спеціальними онлайн-сервісами 104, зокрема Особистим кабінетом, мобільними додатками 104 Mobile, вайбер-ботом 7104ua в Viber", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева