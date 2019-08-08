У Вінницькій області 30 тис. споживачів повернуть 12 млн грн. зекономлених субсидій

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Клієнти "Вінницягаз Збуту" зможуть використовувати зекономлені субсидії для подальших розрахунків за газ

До кінця серпня ТОВ "Вінницягаз Збут" очікує отримати з держбюджету 12,16 млн гривень, які будуть зараховані на особові рахунки 30 тис. клієнтів. Це суми не використаних споживачами субсидій в минулий опалювальний період, які раніше були повернуті до держбюджету. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Після зміни законодавства та перерахунку держава повертає ці кошти на особові рахунки споживачів газу Вінницької області. Вони зможуть використовувати зекономлені субсидії для подальших розрахунків за газ. Кошти будуть спрямовані ТОВ "Вінницягаз Збут" для відшкодування витрат на оплату спожитого газу", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що по закінченню опалювального сезону, в червні поточного року, підприємством були повернуті до державного бюджету понад 28 млн гривень не використаних субсидій. Постановою КМУ № 595 від 26 червня 2019 р. внесено зміни до урядової постанови від 23.08.2016 р. № 534 "Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг". У зв'язку з цим "Вінницягаз Збут" на 1 серпня проведений перерахунок 30 тисячам одержувачів субсидії на загальну суму 12,16 млн гривень. Повернення цих коштів з державного бюджету на особові рахунки споживачів газу компанія чекає на кінець серпня поточного року.

"Отримані кошти будуть враховані в подальших розрахунках субсидиантов. При наявності заборгованості споживача за період надання державної допомоги - в рахунок погашення боргу", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Також у компанії підкреслили, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 гривень і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається. Щоб уникнути непорозумінь і неприємностей, споживачі не повинні допускати боргів або, за погодженням з "Вінницягаз Збут", укласти договір реструктуризації. Субсидиантам, які не мають боргів за житлово-комунальні послуги, субсидія на наступний період призначається без подання нових заяв і декларацій.