В Винницкой области назначили нового начальника полиции. Им стал полковник Юрий Пархоменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области новый глава полиции - полковник Юрий Пархоменко. Сегодня новоназначенного начальника областного полицейского главка представил Председатель Национальной полиции Украины, генерал полиции третьего ранга Иван Выговский", - сообщил Борзов.

В свою очередь, Иван Ищенко, который более трех лет возглавлял полицию Винницкой области, назначен начальником ГУ Нацполиции в Черниговской области.

Что известно о Юрии Пархоменко

Юрий Пархоменко начал службу в органах внутренних дел с должности следственного городского отдела УМВД в Сумской области в 2003 году. Затем руководил отделением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Занимал руководящие должности в подразделениях УБОП, внутренней безопасности в Сумской и Киевской областях.

Также Пархоменко занимал должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

В начале полномасштабного вторжения он возглавил Департамент миграционной полиции Национальной полиции Украины.