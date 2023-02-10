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В Виннице слышны взрывы

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Винница, Пятница 10 февраля 2023 02:12
В Виннице слышны взрывы Фото: в Виннице слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Виннице в ночь на 10 февраля прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом "двух стен".

Ранее о взрывах сообщали в Запорожье.

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед". Однако позже эти данные опроверг глава ОВА Виталий Ким.

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