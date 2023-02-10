В Виннице слышны взрывы

Ранее о взрывах сообщали в Запорожье.

Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом "двух стен".

Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед". Однако позже эти данные опроверг глава ОВА Виталий Ким.