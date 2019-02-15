У Вінниці з банку евакуювали людей через повідомлення про мінування

Фото (vn.npu.gov.ua)

Рятувальники евакуювали 50 людей з відділення банку

У Вінниці в п'ятницю, 15 лютого, евакуювали 50 людей з відділення банку у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Повідомляється, що сьогодні по спецлінії "102" зателефонувала жінка, яка повідомила про мінування банку по вулиці Оводова, 36, після чого кинула трубку.

Зараз на місці події працюють поліцейські і служби оперативного реагування. 50 осіб евакуйовано з приміщення банку , повідомили в поліції.

Під'їзди до будівлі перекриті. Зараз будівля банку обстежують фахівці вибухотехнічного відділу поліції і кінолог зі службовою собакою.

Станом на 15:10 рух транспорту відновлено. Проведеною перевіркою приміщень банківської установи вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Фото (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше невідомий повідомив, що в Київській міській клінічній лікарні №8 закладена вибухівка, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали всі профільні служби. Повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка 1 лютого в Києві не підтвердилася.

Крім того, сьогодні, 1 лютого, в поліцію надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропоїзда "Київ-Козятин", знаходиться людина, яка планує доїхати до станції Фастів і замінувати вокзал тротилом. Однак після обстеження електрички на зупинці Фастів, а також на території вокзалу вибухівки не знайшли.