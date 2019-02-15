ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінниці з банку евакуювали людей через повідомлення про мінування

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 16:10
У Вінниці з банку евакуювали людей через повідомлення про мінування
Фото (vn.npu.gov.ua)

Рятувальники евакуювали 50 людей з відділення банку

У Вінниці в п'ятницю, 15 лютого, евакуювали 50 людей з відділення банку у зв'язку з повідомленням про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Повідомляється, що сьогодні по спецлінії "102" зателефонувала жінка, яка повідомила про мінування банку по вулиці Оводова, 36, після чого кинула трубку.

Зараз на місці події працюють поліцейські і служби оперативного реагування. 50 осіб евакуйовано з приміщення банку , повідомили в поліції.

Під'їзди до будівлі перекриті. Зараз будівля банку обстежують фахівці вибухотехнічного відділу поліції і кінолог зі службовою собакою.

Станом на 15:10 рух транспорту відновлено. Проведеною перевіркою приміщень банківської установи вибухонебезпечних предметів не виявлено.

 

Фото (vn.npu.gov.ua)

 

Нагадаємо, раніше невідомий повідомив, що в Київській міській клінічній лікарні №8 закладена вибухівка, на спецлінію 102 надійшло близько 9:00. На місце події негайно виїхали всі профільні служби. Повідомлення про замінування лікарні на вулиці Кондратюка 1 лютого в Києві не підтвердилася.

Крім того, сьогодні, 1 лютого, в поліцію надійшло повідомлення про те, що у вагоні електропоїзда "Київ-Козятин", знаходиться людина, яка планує доїхати до станції Фастів і замінувати вокзал тротилом. Однак після обстеження електрички на зупинці Фастів, а також на території вокзалу вибухівки не знайшли.

"Вінницягаз Збут" отримує 19 копійок від вартості кубометра газу У Вінниці мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою
Новини України Вінниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся