"Вінницягаз" стягує борги за доставку газу в судовому порядку

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Кожен десятий споживач не заплатив жодного разу, а кожен п'ятий затримує оплату на 2-3 місяці

Споживачі газу Вінницькій області на 15 серпня поточного року заборгували за доставку газу майже 54 млн гривень. АТ "Вінницягаз" змушене вдаватися до стягнення заборгованості в судовому порядку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Кожен десятий споживач не заплатив жодного разу, а кожен п'ятий затримує оплату на 2-3 місяці. Неплатежі паралізують роботу АТ "Вінницягаз", зокрема ускладнюють підготовку газових мереж до опалювального сезону і надання послуги доставки газу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що понад 50 позовів на загальну суму майже 300 тисяч гривень вже подані в суд по всій області. Матеріали щодо стягнення ще близько 5,5 млн гривень готуються для подання до суду найближчим часом. Наразі судом вже задоволено 11 позовів та видано судові накази про стягнення боргів на загальну суму близько 30 тисяч гричен.

"Мораторію на стягнення боргів у судовому порядку під час карантину немає. В умовах, що склалися, підприємство вдається до крайніх заходів і звертається до суду", - говорить комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко. Компанія постійно нагадує споживачам порядок і терміни оплати доставки газу. Зрештою, вживає заходів до зменшення заборгованості. З початку року боржникам направлено майже 21 тисяч досудових попереджень про необхідність погашення боргів".

"Вінницягаз" закликає споживачів розрахуватися за послугу розподілу газу, не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору в судовому порядку.

"У свою чергу дотримання дисципліни у розрахунках дозволить підприємству надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу півмільйона споживачів регіону та підготувати мережі до зими", - йдеться в повідомленні.