"Вінницягаз" вийшов зі складу засновників компанії-постачальника "Вінницягаз Збут"

Так, попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, яка отримала високу оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства в 2020 році.

"Вихід зі складу засновників - тобто повний поділ власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при поділі операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Вінницягаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень та операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС" - зазначив голова правління АТ "Вінницягаз" Олександр Кривак.

У прес-службі зазначили, що компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала всі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС в рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний поділ, забезпечене як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності та публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ "Вінницягаз", так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

За словами прес-служби, у повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у програмі відповідності Про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа-комплаєнс офіцер, призначення якого погоджує НКРЕКП.

"Всі проведені дії з анбандлінгу АТ "Вінницягаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного Співтовариства - у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінений в 90%", - йдеться в повідомленні.