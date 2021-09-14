"Вінницягаз" впроваджує два проекти редизайну газових мереж на 8,5 млн гривень

У Вінницькій області стартували проекти з редизайну газорозподільних мереж на території Брацлавської та Томашпільської громад. Їх реалізація дозволить оптимізувати роботу мереж та в два рази скоротити витрати технологічного газу. В ці проекти редизайну АТ "Вінницягаз" інвестує 8,5 млн гривень.

"Потужність газорозподільних мереж на Вінниччині вчетверо перевищує фактичні потреби клієнтів компанії. Забезпечення безперебійної роботи газової системи із надлишковою потужністю потребує відповідних витрат. Редизайн мереж, який оптимізує мережеве обладнання, скорочує витрати на розподіл газу, зокрема, експлуатаційні витрати і трудові ресурси. В свою чергу, споживачі отримують безаварійне та безперебійне газопостачання", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що компанія "Вінницягаз" розробила та почала реалізацію двох проектів редизайну газорозподільних мереж. Перший проект вартістю 7 млн гривень - в зоні дії ГРС "Брацлав". Він передбачає демонтаж двох шафових регуляторів тиску (ШГРП) та 432 будинкових регуляторів тиску (КБРТ). Будуть замінені п’ять застарілих ШГРП та 800 КБРТ на нові, 14,5 км газопроводів будуть модернізовані з середнього тиску на низький. Також буде проводитись заміна побутових лічильників газу, що не підлягають подальшій експлуатації.

"Другий проект редизайну реалізується у Томашполі. Тут АТ "Вінницягаз" проведе реконструкцію системи газопостачання зі зниженням категорійності газопроводу та встановленням двох сучасних ШГРП. При цьому буде виведено з експлуатації 8 морально застарілих ШГРП та 3 ГРП, здійснене пониження робочого тиску з високого на середній у газопроводах протяжністю 60 км. Обсяг інвестицій складе близько 1,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Проекти редизайну "Вінницягаз" реалізує у два етапи впродовж 2021-2022 років.

За словами прес-служби, зараз вже встановлено близько 400 нових КБРТ: це сучасні прилади італійського виробництва - більш надійні та економні. Нове обладнання має 3 ступені захисту від підвищення тиску в мережі, здатне стабільно підтримувати тиск, піддається точному регулюванню.

"Впровадження всіх запланованих заходів дасть можливість зменшення втрат технологічного газу більш ніж у 2 рази для мереж Брацлавської ОТГ і зменшення експлуатаційних затрат майже на третину", - наголошує директор технічний АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

АТ "Вінницягаз" у найближчі 10 років планує провести детальний редизайн газорозподільних мереж всього регіону з перспективою їх підготовки до роботи з воднем та біогазом.