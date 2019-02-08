"Вінницягаз Збут" отримує 19 копійок від вартості кубометра газу

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Іншого джерела доходів, крім торговельної надбавки, компанія не має

ТОВ "Вінницягаз Збут" отримує лише 19 копійок, або 2,2% встановленої урядом вартості газу 8,55 гривень за куб. м. Інші кошти йдуть транзитом на спеціальні рахунки, і з них майже 90 %, або 7,48 гривень, отримує НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, ТОВ "Вінницягаз Збут" виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов'язками для населення Вінницької області. Переважна більшість клієнтів компанії складають побутові споживачі блакитного палива, а це 451 тис. сімей.

"За отримані тарифні 19 копійок з кожного кубометра "Вінницягаз Збут" організує весь комплекс адмінпослуг за постачання газу клієнтам. Процес включає збір коштів за поставлений газ, облік розрахунків в розрізі кожного споживача, організація роботи Контакт-центру та центрів обслуговування, друк і донесення рахунків за газ тощо. Іншого джерела доходів, крім торговельної надбавки, компанія не має", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, з 1 січня 2019 року у Вінницькій області стартувала монетизація субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Відповідно до нового порядку бюджетні кошти субсидій будуть зараховуватися на облікові записи споживачів в "Ощадбанку". Далі банк буде розраховуватися за субсидианта з постачальниками комунальних послуг, в тому числі за спожитий природний газ.

"Однак, при цьому державний "Ощадбанк" хоче утримати з ТОВ "Вінницягаз Збут" 0,7 % комісійної винагороди від загальної суми перерахованих коштів субсидій. Тобто, за кошти державної допомоги, які пройдуть транзитом через рахунки постачальника газу, "Вінницягаз Збут" повинен буде тепер ще й заплатити шалену комісію - третина з тих же 19 копійок. Ці витрати не були враховані Урядом при формуванні розміру торговельної надбавки постачальника газу. Відповідно, підприємство не має джерел для їх оплати", - пояснює директор "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Також у прес-службі зазначили, що фактично, в процесі монетизації прибуток банку буде формуватися за рахунок вимивання коштів постачальників комунальних послуг. Для виправлення ситуації необхідно визначитися з розміром і джерелом фінансування банківської комісії.