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"Вінницягаз Збут": 60 тис. споживачів отримують пільги в грошовій формі

Новини » Енергетика     05.12.2019 - 16:59
"Вінницягаз Збут": 60 тис. споживачів отримують пільги в грошовій формі
Ілюстративне фото (dtek.com)

Суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або безготівково на рахунки в "Ощадбанку"

З жовтня 2019 року для 60 тис. споживачів газу Вінницької області монетизовані пільги. Відтак кошти державної допомоги отримують пільговики, а не газопостачальні компанії. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг надходять споживачам двома способами: готівкою на руки, або безготівково на рахунки в "Ощадбанку".

"У зв’язку з цим нарахування платежів за спожитий газ, починаючи з жовтня, здійснюється у повному обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Частина споживачів, які до 15 жовтня подали відповідні заяви до органів соціального захисту населення, отримують кошти монетизованої пільги на руки готівкою. Вони мають сплатити 100% суми, зазначеної в рахунку, самостійно. Для цього споживач може обрати будь-який банк, відділення пошти або платіжну систему.

"Інші пільговики, а таких у Вінницькій області майже 60 тис., отримують кошти монетизованої пільги безготівково на рахунки в "Ощадбанку". Вони, як і раніше, сплачують частину платежу, а суму пільги постачальнику газу за них перерахує "Ощадбанк". Про цю оплату банк інформує споживача sms-повідомленням. Комісія за цю операцію "Ощадбанком" не утримується", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у питанні надання та розрахунку пільг споживачі газу можуть звертатися до органів соціального захисту на місцях – УПСЗН. За своєчасне перерахування коштів монетизованої допомоги відповідає АТ "Ощадбанк".

"Щоб уникнути непорозумінь споживачі газу мають змогу контролювати стан свого особового рахунку, нарахування та платежі онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.

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