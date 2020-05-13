"Вінницягаз Збут": 30% учасників акції "Твоя незалежність" залишили кошти для подальшої оплати

Ілюстративне фото (УНІАН)

Кошти будуть використані клієнтами для оплати споживання газу в наступні періоди

На 1 травня майже 840 учасників акції "Твоя незалежність" у Вінницькій області перевели залишки невикористаних акційних коштів на основні особисті рахунки. Тепер ці кошти будуть використані клієнтами для оплати споживання газу в наступні періоди. Про це повідомляє прес-служби ТОВ "Вінницягаз Збут".

"Учасниками акції "Твоя незалежність", яка проводилась у серпні-вересні минулого року НАК "Нафтогаз України", стали 2729 споживачів газу у Вінницькій області. Вони зарезервували на зиму понад 3 млн куб. природного газу. У зв'язку з теплими погодними умовами та зниженням ціни на газ нижче акційною в опалювальний сезон, свій запас блакитного палива вичерпали тільки 449 споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на 1 травня 837 учасників акції, які не використали зарезервовані кубометри, залишили невикористані кошти на рахунку для подальшого використання у рахунок оплати газу. Ще 73 - повернули залишок коштів на свої карткові рахунки за письмовою заявою. Інші 1370 споживачів ще не визначилися, як їм вчинити з залишком акційного палива.

"Споживачі, які мають намір повернути кошти, повинні подати відповідну заяву в Центрах обслуговування клієнтів - кинути в спеціально встановлені для цього ящики або надіслати на адресу ТОВ "Вінницягаз Збут" за місцем знаходження газифицированного об'єкта", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Компанія закликає учасників акції визначитися з залишком коштів найближчим часом. Повідомлення про переказ або повернення коштів споживачі-учасники акції отримають у особистому кабінеті - листом, СМС або по телефону.

Автор: Мария Тарарыева