"Вінницягаз": 85% споживачів уклали з компанією договори на техобслуговування

Газова труба (vl.104.ua)

За стан газового обладнання, мереж будинків, квартир та нежитлових приміщень відповідають їх власники або балансоутримувачі

В Вінницькій області 85% споживачів газу з числа юридичних осіб уклали з АТ "Вінницягаз" договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. З 2019 року послуга надається на ринкових умовах, забезпечує належний стан мереж та безпеку у користуванні газом для споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вінницягаз" на договірних умовах обслуговує внутрішні мережі 3,7 тис. або більше 85% комунально-побутових споживачів газу Вінницької області, 341 або 69% промислових підприємств з потужністю споживання понад 16 м куб./год. Інші підприємства, установи та організації регіону, які споживають газ, здійснюють технічне обслуговування своїх мереж з допомогою власних газових служб або із залученням сторонніх спеціалізованих організацій", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, дбають про стан внутрішніх мереж і власники житлових будинків. На кінець травня договори на технічне обслуговування газопроводів і газоспоживаючого обладнання з АТ "Вінницягаз" уклали понад 570 ОСББ і Керуючих компаній, а також 9,2 тис. приватних домоволодінь.

"Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж забезпечує належний стан газопроводів і газового обладнання, безперервність та безпека у користуванні газом для споживачів", - пояснює технічний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

У прес-службі нагадали, що за стан газового обладнання, мереж будинків, квартир та нежитлових приміщень відповідають їх власники або балансоутримувачі. З січня 2019 року вони самостійно можуть вибрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів і системи газопостачання будинку.

"Відсутність регулярного технічного обслуговування призводить до погіршення стану мереж, втрати надійності та безпеки. Є підставою для припинення розподілу природного газу на об'єкт у відповідності з Правилами безпеки систем газопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, оператор ГРМ залишається відповідальним за аварійне обслуговування газопроводів, цілодобово щодня приймає аварійні виклики від споживачів природного газу, безкоштовно локалізує і ліквідує аварійні ситуації. Крім того, "Вінницягаз" і надалі безкоштовно обслуговує лічильники газу, встановлені на кошти компанії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Мария Тарарыева