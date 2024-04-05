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Вингер "Виннипега" с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Виннипег, Пятница 05 апреля 2024 11:21
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Вингер "Виннипега" с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Габриэль Виларди трижды расстроил "Флэймз" (twitter.com/NHLJets)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Виннипег Джетс" Габриэля Виларди лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

24-летний канадец приложился к уверенной домашней победе над "Калгари" (5:2). Он впервые в карьере трижды расписался в воротах одной команды.

В стартовом периоде "Калгари" повел благодаря шайбе Уигера в большинстве. Впрочем, еще до конца 20-минутки "Джетс" вышли вперед. Сначала Виларди разобрался на "пятаке" при численном преимуществе хозяев, а затем Элерс оформил второй гол "Виннипега".

Во втором периоде команды обменялись шайбами – на гол защитника "Флэймз" Мироманова ответил нападающий "Джетс" Тоффоли (большинство). А на финальном отрезке еще дважды отличился Виларди. В первом случае он сыграл на добивании с близкого расстояния, а во втором отправил шайбу в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и центрфорвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос. Первый оформил шататаут с тремя десятками сэйвов в разгроме "Оттавы" (6:0). Второй же забросил две шайбы и отдал ассист в перестрелке с "Монреалем" (7:4).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Виннипега&quot; с дебютным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне нападающий "Лос-Анджелеса" Мур возглавил хит-парад звезд с тремя шайбами против "Сиэтла".

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