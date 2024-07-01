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Уимблдон-2024: Стародубцева третьей из украинок прошла первый раунд

Лондон, Понедельник 01 июля 2024 20:41
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Уимблдон-2024: Стародубцева третьей из украинок прошла первый раунд Фото: Юлия Стародубцева поддержала линию соотечественниц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк в дебюте в основной сетке Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Ван Эйтванк – Стародубцева – 0:2 (4:6, 3:6)

Более опытная бельгийская спортсменка начала увереннее. С брейком она попыталась уйти в отрыв (2:0), но украинка довольно быстро овладела ситуацией и оперативно выровняла положение. Казалось, что сет двигается к тай-брейку, но в десятом гейме Стародубцева взяла подачу Ван Эйтванк и повела по партиям.

Такой финиш придал положительный импульс украинской теннисистке. Она мощно стартовала во втором сете, поведя с брейком 3:0. Впрочем, 30-летняя бельгийка сумела вернуться в игру, взяв подачу украинской теннисистки в пятом гейме и еще одно очко (3:3).

Однако закрутить интригу заново Ван Эйтванк не смогла. Стародубцева взяла подачу соперницы в восьмом гейме и вышла подавать на матч. Затягивать украинка не стала и "под ноль" оформила победу и в сете, и в поединке.

В следующем круге Стародубцева встретится с новозеландкой Лулу Радовчич. Она в первом раунде неожиданно обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (4:6, 6:2, 6:4). Ранее в 1/32 финала пробились украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

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