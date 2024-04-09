Изготовляли метамфетамин с оборотом в 1 млн гривен: в Кривом Роге разоблачили банду (фото)

В Кривом Роге правоохранители разоблачили группу людей, которая производила метамфетамин. Ежемесячная прибыль от незаконной деятельности составила не менее 1 млн гривен. Фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Что установило следствие

Пятеро жителей Кривого Рога наладили разветвленную сеть изготовления и сбыта метамфетамина на территории города.

Подозреваемые обустроили нарколабораторию в гаражном помещении, где производили и фасовали психотропное вещество.

Наркотические вещества фигуранты сбывали путем "закладок" и рук в руки во время личных встреч. Оплату принимали наличными и на банковские карты. Деньги от "бизнеса" распределяли между собой.

Все участники схемы уведомлены о подозрении в незаконном изготовлении и сбыте психотропных веществ (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).

В настоящее время четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении еще одного фигуранта разбирательство продолжается.