"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны

От начала войны работа парламента уже не кажется такой открытой, как это было ранее. Чем занимаются депутаты, готовятся ли к следующим выборам и почему из Рады хотят убрать экс-членов ОПЗЖ – в материале РБК-Украина.



До февральского вторжения РФ Верховная рада была площадкой как минимум публичной политической жизни. И хотя главный "центр принятия решений", как уже исторически сложилось в Украине, всегда находился на Банковой, парламент все-таки получил немалую субъектность. Уже согласованные на самом верху кадровые и законотворческие решения нередко приходилось откладывать или вовсе от них отказываться – именно из-за упрямой позиции Рады, в том числе и внутри монобольшинства, которое уже давно так называется скорее по привычке.

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась – парламент фактически одномоментно исчез с политического поля. В первые недели вторжения это едва ли кто-то заметил – все были обеспокоены совсем другими вопросами. Но и на десятый месяц большой войны Верховная рада остается работать в тени.

Депутаты собираются на короткие, обычно часа по четыре, пленарные заседания раза четыре в месяц, а то и реже. Они не анонсируются и не транслируются в прямом эфире, об итогах работы своего парламента украинцы узнают постфактум. Запускать в кулуары Рады журналистов тоже не планируется. И даже идея открытия пресс-центра в расположенном неподалеку отеле фактически заглохла.

О том, что Рада во многом осталась не у дел в воюющей стране, говорят собеседники РБК-Украина и во власти, и в оппозиции. Последние жалуются на то, что не выполняются даже базовые параметры парламентско-президентской республики, как подотчетность правительства Верховной раде. Во власти же отмечают, что в воюющей стране центр принятия решений уж тем более должен быть на Банковой. А там действиями парламента далеко не всегда довольны и обращают на депутатский корпус гораздо меньше внимания, чем в дофевральские времена.

В таких условиях многие нардепы, в частности из провластной фракции, все равно проявляют немалую активность: от поиска генераторов и помощи населению на деоккупированных территориях до представления украинских интересов на международных площадках. При этом значительная часть депутатского корпуса от всех фракций обеспокоена традиционной для любого созыва проблемой: как переизбраться в следующий парламент. Другой вопрос – когда могут состояться сами выборы. В кулуарах на этот счет ходит множество версий, но реального ответа нет ни у кого, в том числе и наивысшего руководства страны.

Вопрос голосов и судьба экс-ОПЗЖ

"У нас Рада сейчас, условно говоря, делится на фронтенд и бэкенд. Фронтенд – это евроинтеграционные законопроекты, бэкенд – попытки разных групп как-то себя капитализировать", – рассказывает РБК-Украина один из влиятельных собеседников в "Слуге народа", используя термины из сферы программирования.

Под "капитализацией" он имеет ввиду то, что различные формальные и неформальные группировки внутри Рады пытаются обменять свои голоса в зале на какие-либо преференции. А голосов этому парламенту очень часто не хватает.

Собеседники в СН оценивают твердое число голосов примерно в 170-180. Еще 15 могут дать депутаты, ориентированные на экс-спикера Дмитрия Разумкова. Примерно столько же – депутаты, которых ранее было принято связывать с Игорем Коломойским, их на парламентском сленге называют "бородатые".

В любом случае, своими силами набрать 226 "за", тем более, хоть с каким-то запасом, крайне сложно. Недостающие голоса, как правило, добавляют "Довира" и еще две группы, созданные после развала ОПЗЖ. Одно крыло, которое ориентируется на Юрия Бойко, создало "Платформу за жизнь и мир". Другая часть депутатов из орбиты Вадима Столара и его бизнес-партнера Игоря Абрамовича сформировали "Відновлення України".

После начала полномасштабной войны ОПЗЖ запретили, а ее нардепы разбились на группы

Обе эти группы, особенно "Відновлення", сейчас почти беспрекословно поддерживают все инициативы власти, не выдвигая взамен особых требований. "Вероятно, они хотят сейчас тихо отсидеться, чтобы их не дергали и вообще никто не вспоминал", – допускает один из источников издания в СН. Больше всего это прослеживается в случае с группой Бойко.

В Раде сейчас оживились разговоры о том, что всех бывших членов фракции ОПЗЖ нужно лишить мандатов. Собеседники издания в "Слуге народа" утверждают, что инициаторами этого "крестового похода" выступают "За майбутнє", которая хочет вернуть себе "золотую акцию", и "Евросолидарность", которая внесла соответствующий законопроект. Уже появилась и петиция, набравшая необходимое количество голосов. По одной из версий, к ней может быть причастна и группа "Довира". В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил разобраться с этим вопросом спикеру Руслану Стефанчуку.

"Кому сегодня мешает ОПЗЖ? Это в первую очередь ЕС и "За майбутнє". Экс-ОПЗЖ сегодня совершенно ничего не требуют и голосуют за все законопроекты от власти. И если раньше приходилось идти и договариваться о голосах с "За майбутнє" и ЕС по каким-то ключевым вопросам, то теперь такой надобности нет, потому что есть ОПЗЖ, которая помогает голосами безусловно", – объясняет один из представителей "малой фракции" СН.

Ранее "За майбутнє" страховала правящую фракцию во время голосований. Но теперь из-за голосов бывшей ОПЗЖ острая необходимость в их помощи отпала. Кроме того, собеседники в монобольшинстве рассказывают, что сама группа "За майбутнє" сейчас находится не в лучшей ситуации и фактически раскололась на две, а то и большее подгрупп. В ЗМ разговоры о любом "дроблении" отрицают.

"Группа остается целостной. Как и в других группах – кто-то приходит, кто-то выходит. Но я не вижу оснований говорить о каком-то расколе. Возможно, такие разговоры повлекло то, что нашу группу оставил Виктор Бондарь. Но наша группа посещает заседания, голосует, голосования проходят консолидировано", – сказал изданию глава группы "За майбутнє" в Раде Тарас Батенко.

Желание лишить мандатов экс-ОПЗЖ он объясняет сугубо идеологическими мотивами. По словам Батенко, "представители пятой колонны, которые исповедовали идеи русского мира, не могут оставаться в Раде".

Еще один собеседник РБК-Украина в монобольшинстве отмечает: круг желающих изгнать экс-членов "Оппоплатформы" из Рады шире. Эту тему "раскачивают" не только "За майбутнє" и "Евросолидарность", но и связанные с ними группы депутатов во всем парламенте. Речь, прежде всего, идет тех же "бородатых".

"У нас во фракции это, например, педалирует Олег Дунда. "Бородатые" хотят большей субъектности, чтобы с ними больше считались. Думаю, все это также накладывается на историю с главами ВЦА, которые, получив огромные полномочия, почти не хотят общаться с депутатами. А ЕС просто видит, что имея голоса "новых либералов", у нас есть некий запас прочности. В этих условиях им сложнее срывать голосования", – предположил еще один источник в СН.

Разумеется, что в самой партии власти без энтузиазма относятся к изгнанию ОПЗЖ. Пока этот процесс ограничивается публичными заявлениями и едва ли перерастет во что-то больше. Собеседники во власти объясняют: никаких конституционных способов, как лишить их мандатов, на самом деле нет.

"Хороший тон обсуждать этот вопрос, подчеркивать важность изгнания ОПЗЖшников из Рады, но не более", – говорит один из собеседников в СН. Кроме того, фокус внимания можно будет переключить на лишение избранных от ОПЗЖ депутатов местных советов. В отличие от парламента, такое решения провести можно, соответствующие законопроекты тоже есть в парламенте.

При этом в "Евросолидарности", которая по понятным причинам активно продвигает этот вопрос, скептически относятся к возможности провести свой законопроект через зал.

"В Евросолидарности сейчас взяли на вооружение тактику Тимошенко: спамят поправками, потом их снимают – но не в обмен на время в телемарафоне, как ЮВТ, а в обмен на какие-то свои поправки. И с лета они еще предметно начали за рубежом работать: рассказывают о "давлении на оппозицию", "ущемлении свободы слова", закрытии каналов и т.д.", – говорит собеседник в президентской партии.

"За майбутнє" и "Евросолидарность" хотят заблокировать работу нардепов от ОПЗЖ в Раде

В партии Порошенко эту ситуацию ожидаемо трактуют совсем иначе. Там считают, что Рада сейчас занята "узкокорпоративными вопросами". "Даже в евроинтеграционные законы "слуги" вставляют свои хотелки, например, в закон о медиа – о регулировании онлайн-СМИ. А что касается нашей "тактики" – то это не "тактика", это то, зачем нас выбрали наши избиратели. И когда мы говорим о сворачивании демократии – это же происходит объективно", – эмоционально комментирует позицию СН собеседник в "Евросолидарности".

Перспектива новых выборов

Мотивация депутатов – это проблема, с которой руководство монобольшинства начало сталкиваться еще в 2019 году, после того как закончился "турборежим". Сейчас, по словам источников во фракции, примерно 100-120 депутатов действительно относятся к своей работе с энтузиазмом: руководители комитетов, участники различных межпарламентских групп дружбы – по понятным причинам роль парламентской дипломатии в этом году значительно выросла. Остальных, кто не смог найти свое место в военных условиях – или в роли волонтера, или лоббиста евроинтеграционных законопроектов, или участника зарубежных делегаций – стимулировать приходить на работу и голосовать довольно сложно.

Еще один дестабилизирующий фактор – резко возросшая в последнее время активность НАБУ и САП, под прицел которых постоянно стали попадать народные депутаты, в том числе из фракции власти. Всего набралось около полутора десятка дел, сколько может быть еще, все только гадают. Популярная версия (которая, впрочем, не имеет прямого отношения к реальности): поскольку Украина стала столь зависимой от внешнего финансирования, НАБУ и САП будут действовать все жестче.

Другой фактор, влияющий на настроение нардепов – перспективы следующих выборов и, соответственно, попадания в следующий созыв. "В Раде кто-то раздувает тему о выборах, кого возьмут в команду, а кого нет. Пожалуй, это одна из топ-тем, которую обсуждают в парламенте. Многие ожидают, что к следующей осени закончится война и тогда в октябре состоятся очередные выборы", – рассказал один из собеседников в Раде.

Параллельно в парламенте пошли дискуссии насчет изменения избирательной системы так, чтобы нардепов следующего созыва выбирали по закрытым партийным спискам. Многим это дало повод полагать, что выборы Рады – это вопрос не слишком далекой перспективы. Возможный переход к закрытым спискам вписывается в эту канву: с закрытой партийной системой проще проводить выборы, имея пока еще не освобожденные территории, чем по открытым партийным спискам.

Собеседники издания во власти по-разному оценивают возможность перезагрузки Рады в следующем году. Но в большей степени превалируют скептические настроения. Дата следующих выборов так или иначе будет зависеть от окончания войны. А в том, что она закончится к осени, многие источники сомневаются. Плюс, после завершения активных боевых действий потребуется время, чтобы упорядочить списки избирателей, провести все процедуры, предусмотренные кампанией.

Активно ходят слухи и о возможности онлайн-голосования на выборах в Раду. Аргументация очевидна: миллионы украинцев, покинувших свое место жительства и уехавшие в том числе за рубеж, должны получить право голоса. Собеседники в "Евросолидарности" уверены, что власть попытается реализовать эту технологию в расчете на возможность фальсификаций. Но в самой правящей партии на этот счет есть разные мнения: по крайней мере, пока что никакого решения по электронным выборам не принято.

"В противовес разговорам об избирательной кампании Арахамия заявил кому-то из депутатов, что выборы пройдут в 2026 году. Неясно, откуда он это взял. Возможно, мотив – успокоить депутатов, потому что эти размышления о подготовке к выборам разбалансовывают работу Рады", – говорит другой источник издания в депутатском корпусе.

Дата следующих выборов будет зависеть от того, когда закончится война

В любом случае, даже после победы в войне и отмены военного положения понадобится переходной период, очевидно, в несколько месяцев, чтобы более-менее навести порядок с инфраструктурой и списками избирателей. Возможно, парламентские выборы совместят с президентскими, которые по плану должны состояться весной 2024 года. Но пока что это лишь очень приблизительные перспективы – все зависит от течения и исхода боевых действий, которые спрогнозировать невозможно.

Тем временем, Рада и далее будет существовать в нынешнем фактически закрытом формате, все более фокусируясь на евроинтеграционных законопроектах. В рамках движения в ЕС предстоит колоссальный объем работы по адаптации национального законодательства к общеевропейскому – и к счастью, на идеологическом уровне такой курс разделяет абсолютное большинство нардепов.

На Банковой же деятельностью парламента стабильно недовольны, но особого внимания не уделяют – в приоритете сейчас другие направления. Одно из редких исключений – запланированные перестановки в руководстве нескольких комитетов, инициатива которых идет как раз из ОП. В самой Раде это называют "тюнингом" и считают еще одним доказательством того, что парламент скоро не пойдет на выборы – иначе никто бы не стал перетряхивать комитеты.

А без выборов как-то радикально улучшить работу ВР едва ли возможно.

Одно из пожеланий Офиса президента своим депутатам сейчас – хотя бы как можно реже встревать в различные скандалы и вредить имиджу главы государства.