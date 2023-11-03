Теперь оплатить штраф за админнарушенияе можно в "Дії": как это сделать

В "Действии" запустили новую услугу. Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение всего за несколько кликов в приложении - без долгих бюрократических процедур и поездок в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, услуга позволит оплатить штраф без походов в суд и банк, а только с помощью нескольких кликов в приложении.



Как оплатить штраф в "Дії":

Открыть раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы". Выбрать штраф и оплатить его Google или Apple Pay. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

"Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто", - подчеркнул Федоров.