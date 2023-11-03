Теперь оплатить штраф за админнарушенияе можно в "Дії": как это сделать
В "Действии" запустили новую услугу. Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение всего за несколько кликов в приложении - без долгих бюрократических процедур и поездок в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, услуга позволит оплатить штраф без походов в суд и банк, а только с помощью нескольких кликов в приложении.
Как оплатить штраф в "Дії":
- Открыть раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы".
- Выбрать штраф и оплатить его Google или Apple Pay.
- Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.
"Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто", - подчеркнул Федоров.
Напомним, штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, вновь вернули в приложение "Дія".
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