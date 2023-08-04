Отстранение чиновников ГСЧС и новые санкции против Беларуси: новости за 3 августа

Совет ЕС согласовал новые ограничительные меры против Беларуси в связи с поддержкой российской агрессии против Украины. А чиновников ГСЧС, получивших подозрения в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах, отстранят.

Более подробно о том, что произошло в Украине в четверг, 3 августа, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

На подлете в Киев силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, запущенные РФ. Речь идет о почти 15 дронах типа "Шахед". К счастью, разрушениям и жертвам нет.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль пытается сдержать панику в России из-за взрывов в оккупированном Крыму.

Четыре вражеских ДРГ обезвредили за июль на севере Украины

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева, это произошло на границе с Россией в пределах Черниговской и Сумской областей. Обезвредили российские ДРГ пограничники, подразделения Сил обороны, ССО, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа".

Нацгвардейцы на Мелитопольском направлении продвинулись 650 м в глубь обороны оккупантов

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович. Также в ходе наступательных действий северо-восточнее населенного пункта Роботино нацгвардейцы захватили и успешно эвакуировали российскую БМП-3.

Зеленский: Россия запустила по Украине как минимум 1961 "Шахед"

Президент Владимир Зеленский заявил, что значительное количество вражеских беспилотников удалось сбить силам ПВО.

"К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО", - сказал Зеленский.

Россия запустила по Украине полученные за газовые долги в конце 90-х ракеты

Россия запустила по территории Украины крылатые ракеты Х-55, полученные Москвой в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году, в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

В распоряжении журналистов оказался текст соглашения и список номеров, переданных России в конце 90-х ракет. Сверив их с номерами Х-55, которыми РФ начала обстреливать Украину в последние два года, было обнаружено, что минимум десяток из них был сбит украинским ПВО, а часть попала в жилые дома.

Прокурор МКС может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства России

Глава МКС Петр Гофманский не исключает, что Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест диктатора и его муртадов, но все зависит от действий прокурора.

"Голос Америки" сообщает, что одним из дел, которые могли бы привести к новым ордерам на арест Путина и высшему руководству РФ, является дело военных преступлений ППК "Вагнера".

Гибель руководства МВД в Броварах: есть первые подозреваемые

ДБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января этого года в авиакатастрофе погибло руководство Министерства внутренних дел.

По данным следователей, они нарушили правила безопасности полетов вертолета.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о крайне неблагоприятных условиях над городом Бровары. У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Авиакатастрофа в Броварах. ГСЧС отстранит чиновников, получивших подозрения

"На сегодняшний день ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ДБР объявило подозрение", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП завершили расследование против Деркача

Следствие установило, что бывший нардеп Андрей Деркач за 2019-2022 годы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

Деньги он отрабатывал, дискредитируя Украину на международной арене, в том числе в США.

ЕС ввел новые санкции против Беларуси

Совет ЕС согласовал новые ограничительные меры против Беларуси в связи с поддержкой российской агрессии против Украины. Новые меры помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций из-за Беларуси.

Также санкциями вводится запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий, способствующих военному усовершенствованию страны. В частности, речь идет об огнестрельном оружии и боеприпасах.

США ввели санкции против Российской академии наук

Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.

Кроме него в санкционный список попали Институт общей физики имени А.М. Прохорова Институт физики жесткого тела имени Ю.А. Осипья.

В Польше заявили, что могут продлить запрет на ввоз украинской агропродукции и без ЕС

Министр сельского хозяйства и развития Польши Роберт Телус заявил, что он не видит содержательных аргументов в том, что Еврокомиссия решила не продлевать временный запрет на ввоз в Польшу и другие соседки Украины. Однако он считает, что такое решение сродни попыткам навредить правительству Польши.