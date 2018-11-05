"Відродження" вимагає проведення аудиту тарифів на послуги ЖКГ

Фото: Валерій Писаренко (vidrodzhennya.org.ua)

Нардепи зареєстрували в парламенті відповідний проект постанови

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує провести аудит тарифів на комунальні послуги в усіх регіонах України. Про це повідомив член депутатської групи "Партія "Відродження" Валерій Писаренко під час засідання Погоджувальної ради 5 листопада, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що з цією метою нардепи від політсили зареєстрували у парламенті проект постанови №9252 "Про проведення аудиту обґрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги". Нардеп закликав найближчим часом розглянути його у сесійній залі.

"Депутатська група "Партія "Відродження" запропонувала два рішення цієї проблеми. Перше: ми зареєстрували у парламенті проект постанови про необхідність проведення аудиту за тарифами. Щоб зрозуміти, яка у нас взагалі ситуація. Тому що, як ми бачимо із заяви голови НКРЕКП, виявлено дуже багато фактів необґрунтованого завищення тарифів на місцях. В окремих регіонах – навіть на 70%. Якщо зараз ми ще підвищуємо тарифи, то тим тільки створюємо поле для корупції і збагачення на місцевому рівні певних людей, які сьогодні сидять на цьому тарифному полі", – заявив Писаренко.

Він додав, що друга ініціатива, запропонована проектом постанови №9252 від депутатської групи "Партія "Відродження", стосується обліку при формуванні ціни на блакитне паливо вартості газу власного видобутку та введення мораторію на подальше підвищення тарифів.

"Друга наша ініціатива – зобов'язати Кабінет Міністрів розглянути питання, про яке говорять політики протягом останніх років, а саме: розглянути план використання газу власного видобутку для задоволення потреб населення. Ми видобуваємо достатньо газу для того, щоб населення не платило "драконівські" платежі. Ми пропонуємо: давайте приймемо нашу постанову, дамо відповідні доручення уряду, а до того моменту введемо мораторій на подальше підвищення тарифів. Ми дамо 100% голосів за таку пропозицію. Думаю, це допоможе поліпшити сьогоднішнє становище", – підкреслив член депутатської групи "Партія "Відродження".