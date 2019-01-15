"Відродження" закликає Раду зупинити підвищення цін на газ

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар вважає, що парламент повинен зупинити подальше подорожчання газу

Депутатська група "Партія "Відродження" закликає Верховну раду зупинити підвищення цін на газ для населення, заплановане на найближчі два роки. Про це під час Погоджувальної ради керівників фракцій ВР 15 січня заявив співголова групи, голова Партії "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Зокрема, Бондар зазначив, що в новому меморандумі з МВФ українська влада зобов'язалася провести ще два етапу підвищення цін на газ для українців: з 1 травня 2019 року – до рівня 9852 грн за тисячу кубометрів, а з січня 2020-го – до 12314 грн.

Нардеп додав, що влада намагається піднести новий меморандум з Фондом як перемогу, проте в документі безліч норм, не вигідних для громадян. Зокрема, крім підвищення цін на газ, українська влада зобов'язалася перед МВФ ввести нові податки, заморозити зарплати всіх державних службовців на рівні 2018 року, а також продовжити скорочення витрат на субсидії.

"Хочу виділити одну ключову фразу в листі української влади до МВФ щодо зобов'язань перед Фондом. Керівники країни обіцяють: якщо протягом 2019 року стане очевидним, що скорочення соціальних норм виявиться недостатнім для забезпечення того, щоб субсидії на житлово-комунальні послуги залишалися в рамках бюджету, то будуть додатково зменшуватися ці норми або вноситися необхідні зміни формули нарахування субсидій. Перевожу на просту людську мову: якщо МВФ вимагатиме, то влада готова до ще більшого комунальному терору населення. Скажіть мені, це і є успіх влади? Чим тут пишатися?", – зазначив Бондар.

На думку політика, такі зобов'язання є неприпустимими, тому парламент повинен зупинити подальше подорожчання газу та ввести мораторій на підвищення тарифів.

"Ми наполягаємо, щоб парламент повернувся до голосування по проекту постанови №9252 про скасування підвищення тарифів, яке відбулося в кінці минулого року. І розраховуємо, що Верховна Рада свідомо підійде до цього питання, проведе детальний аналіз і підтримає постанову. Це дасть можливість провести аудит енерготарифів в Україні, проаналізувати, як формується ціна на газ для українців, а також розібратися з діяльністю компанії "Нафтогаз України" і всіх навколо неї", – підкреслив політик.

Він додав, що серед інших вимог депутатської групи – забезпечити проведення аудиту роботи "Нафтогазу" аудиторами Рахункової палати.

"Їх досі не допустили до перевірки. Ми так і не почули відповіді від керівництва "Нафтогазу України", що це за дивні підписані контракти на закупівлю імпортного газу майже 80 компаніями. І чому їх прибутку, які складають, за нашими розрахунками, близько 3 млрд доларів в рік, осідають на офшорах за кордоном. По суті, всі ці витрати перекладаються на українських споживачів і промисловість. І це було б хорошим відповіддю на те, що відбувається в енергетиці України", – заявив політик.