"Відродження" пропонує створити в Раді депутатське об'єднання проти підвищення цін на газ

Фото: Володимир Пилипенко (vidrodzhennya.org.ua)

Депутатське об'єднання пропонують назвати "Зупинимо комунальний терор!"

Партія "Відродження" пропонує створити у парламенті депутатське об'єднання "Зупинимо комунальний терор!" з метою недопущення подальшого підвищення цін на газ в Україні. Про це заявив голова політради партії "Відродження" Володимир Пилипенко, передає пресс-служба політсили.

"Ще влітку ми попереджали про те, що нинішня тарифна політика влади позбавлена будь-якої логіки, її можна назвати комунальним терором по відношенню до населення країни. Це фактично грабунок громадян! На жаль, з тих пір ситуація тільки погіршилася. Жодна політична сила самостійно не в змозі захистити українців від цього комунального терору. Тут не допоможуть акції протесту, які зараз почали організувати різні політичні сили, – потрібні спільні дії в парламенті, які б на законодавчому рівні припинили цю вакханалію з тарифами", – заявив Пилипенко.

Він додав, що саме для ефективної боротьби за рівень тарифів, посильний для українців, "Відродження" закликає до об'єднання зусиль усього депутатського корпусу.

"Ми пропонуємо всім партіям, декларує свою незгоду з тарифною політикою, об'єднати зусилля, сформувати депутатське об'єднання і розробити чіткий план спільних дій. Переконаний, що, якщо партії хочуть не просто піаритися на цій темі, а реально захистити людей від комунального терору, вони підтримають нашу ініціативу. Хочу підкреслити, що часу для цього насправді не так вже й багато, адже країну чекає ще більш радикальне підвищення тарифів – на 40%, як того вимагає МВФ. Тому дуже важливо відкинути всі розбіжності між політиками і почати діяти, діяти вже зараз", – закликав він.