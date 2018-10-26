"Відродження" пропонує фракціям ВР об'єднати зусилля, щоб зупинити "комунальний терор"

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

"Відродження" вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги

Депутатська група "Партія "Відродження" вимагає провести аудит тарифів на комунальні послуги в кожній області, а також – відмовитися від подорожчання газу для населення на вимогу МВФ. Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

Він зазначив, що політику влади в питанні вартості газу для громадян можна впевнено назвати "комунальним терором".

"На 23% зросли ціни на газ сьогодні, до виборів слід очікувати ще одного підвищення – на 40%. І це в той час, як люди вже не в змозі "тягнути" нинішній рівень тарифів. Підтвердженням тому є заборгованість за комунальні послуги, яка вже давно перевищила 40 млрд грн і буде рости далі! Влада діє за парадоксального принципом: не можете платити 1000 грн – будете платити 2000 грн. Інакше як комунальним терором це назвати не можна", – зазначив Бондар.

Він додав, що тільки субсидій для компенсації українцям витрат на оплату комунальних послуг недостатньо – держава має кардинально змінити підхід до питань енергоефективності.

"Як я вже неодноразово підкреслював, що за останні три роки ми витратили з держбюджету на субсидії понад 200 млрд грн. Ці гроші пішли "Нафтогазу" і енергетичним компаніям, для людей нічого не змінилося. На програми енергозбереження в державному кошторисі потрібно закласти таку ж суму, як і на субсидії – не менше 55 млрд грн. Це гроші, які можуть бути спрямовані на заміну котлів, утеплення дахів у будинках, монтаж нових вікон та встановлення лічильників. Кінцева мета цих заходів – знизити споживання енергоресурсів, дати людям можливість утеплити своє житло. Така політика принесе десятки мільярдів гривень економії як для конкретних українських сімей, так і для країни в цілому", – запропонував політик.

Бондар також повідомив, що депутатська група "Партія "Відродження" вимагатиме провести аудит тарифів на комунальні послуги у кожній області.

"Понад 1,5 роки тому наша депутатська група зареєструвала у парламенті проект постанови №4218, яким пропонувалося не тільки ввести мораторій на підвищення тарифів ЖКГ, але і провести аудит тарифів по всій країні – в кожному місті, в кожному комунальному підприємстві. Якщо б тоді нас підтримали і почали цю роботу, то сьогодні в більшості українських міст були б зовсім інші тарифи", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він закликав представників всіх парламентських фракцій об'єднати зусилля для недопущення подальшого підвищення тарифів на газ.

"Не варто повторювати минулі помилки! Давайте об'єднувати зусилля, тому що самостійно жодна політична сила не досягне результату. Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує сформувати з фракцій і груп у Верховній раді депутатське об'єднання "Зупинимо комунальний терор!". Якщо ми хочемо реально допомогти людям, то повинні не займатися саморекламою, а об'єднувати зусилля. Ми неодноразово говорили, що пора припинити йти на поводу у МВФ. Заради отримання чергового траншу, який знову просто "проїдять", життя українців перетворюють на соціальний пекло. Необхідно зупинити комунальний терор, повернути в тарифну політику держави здоровий глузд", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".