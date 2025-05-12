Отпуск без переплат: 12 реальных способов сэкономить на путешествии в 2025 году

Раннее бронирование отпуска - это всегда выгоднее, но не всегда получается приобрести тур до мая. После этой даты обычно начинают действовать стандартные цены без скидок.

Специалист по подбору туров и виз, владелица туристического агентства Марина Казакова в комментарии для РБК-Украина посоветовала лайфхаки, которые помогут уменьшить расходы и все же поехать в отпуск без ущерба для кошелька.

Выбирайте менее популярные курорты

Чем популярнее место, тем дороже там все - от отелей до кофе в кафе. Выгоднее останавливаться в менее туристических, аутентичных локациях. Там и жилье дешевле, и питание доступнее. К тому же, если о курорте начинают активно писать блогеры - ожидайте наплыва туристов и роста цен.



Отдых за границей (фото: Марина Казакова)

Сравнивайте вылеты из других стран

Иногда тур дешевле, если лететь не из Украины, а из Польши или Молдовы. Например, SkyUp выполняет рейсы из Кишинева - это может быть действительно бюджетной альтернативой. Для Испании выгодные вылеты часто бывают именно из Польши.

Следите за горящими турами

За несколько дней до вылета туроператоры могут существенно снизить цены на чартеры. Это не касается регулярных рейсов. Важно: такие предложения обычно ограничены, поэтому для большой компании такой вариант может не подойти.



Отдых за границей (фото: Марина Казакова)

Выбирайте новые отели

Новые отели часто предлагают скидки 10-30% в первый сезон, когда еще формируют свою репутацию. Возможны мелкие недостатки, но ради экономии это может быть оправдано.



Проживание в отеле во время отпуска (фото: Марина Казакова)

Изучайте условия питания

Порой отели бесплатно предлагают ужины или бесплатное проживание для детей. Также есть акции "6+1", когда седьмая ночь - в подарок. Изучайте спецпредложения на сайтах отелей перед бронированием.



Отдых за границей в 2025 году (фото: Марина Казакова)

Подпишитесь на рассылки и работайте с турагентом

Оперативно реагируйте на предложения "last minute". Еще лучше - дайте турагенту ваш бюджет и пожелания, чтобы он сам следил за выгодными вариантами.

Путешествуйте не в одиночку

Одноместный номер стоит лишь немного дешевле двухместного. Найдите попутчика - и это уже минус несколько тысяч гривен. Особенно выгодно для семей: например, две мамы с детьми могут взять один семейный номер.



Проживание в отеле во время отпуска (фото: Марина Казакова)

Бесплатные экскурсии

Сервисы вроде Free Walking Tours предлагают бесплатные экскурсии от местных жителей. Это не только экономия, но и возможность узнать город "изнутри".

Выбирайте июнь или сентябрь

Цены в июне ниже, чем в разгар лета, а в сентябре - более комфортные условия для купания. В августе море может быть теплым, но толпы и высокие цены не всегда способствуют отдыху.



Отдых за границей в 2025 году (фото: Марина Казакова)

Выбирайте отдых, который подходит именно вам

Море - не панацея. Возможно, вам лучше подойдет отдых в горах, санаторное лечение или этнотуризм. Выбирайте по зову души, а не по моде из Instagram.

Рассматривайте групповые туры

Групповые путешествия выгоднее - отели предоставляют скидки для организаторов, поэтому цена для участников ниже. А еще это новые знакомства и возможность путешествовать в компании единомышленников.



Отдых за границей в 2025 году (фото: Марина Казакова)

Обратите внимание на автобусные туры

Автобусные путешествия - это экономия на перелетах. Туроператоры предлагают маршруты из украинских городов в Болгарию, Турцию, Хорватию, Италию и тому подобное. Подготовьтесь к дороге - и сможете провести поездку с комфортом.

И главное - осторожность. Не ведитесь на мошеннические предложения со слишком низкими ценами. Не вносите предоплату без подписанного договора. Современные сервисы - например "Дія" или "Приват24" - позволяют подписать документы онлайн, советует Казакова.