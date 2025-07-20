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Отдых обернулся катастрофой: во Вьетнаме экскурсионное судно затонуло с 53 людьми на борту

Вьетнам, Воскресенье 20 июля 2025 00:22
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Отдых обернулся катастрофой: во Вьетнаме экскурсионное судно затонуло с 53 людьми на борту Иллюстративное фото: судно в море (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В заливе Халонг во Вьетнаме во время шторма затонуло экскурсионное судно с десятками людей на борту. Продолжаются масштабные поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В субботу, 19 июля, в популярном туристическом регионе Вьетнама - заливе Халонг - произошла масштабная трагедия.

Так, около 13:30 по местному времени судно с названием "Чудесное море" с 53 людьми на борту - 48 туристами и 5 членами экипажа - попало в сильный шторм.

Туристический корабль не выдержал огромных волн и перевернулся. Был потерян GPS-сигнал. На место происшествия немедленно были направлены силы ВМС, пограничники, полиция, портовая администрация, а также 27 катеров и два спасательных судна, однако избежать трагедии не удалось.

Сейчас известно о 34 жертвах инцидента, еще несколько пассажиров считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции продолжаются, еще несколько пассажиров считаются пропавшими без вести.

Как проходит спасательная операция

Согласно последним данным, удалось спасти 11 человек, остальных ищут водолазы.

При этом личности и гражданство людей, находившихся на борту, пока не разглашаются.

64-летний водолаз Джинь Кхак Зьонг, который участвует в спасательной операции, в интервью журналистам сообщил, что салон судна уже тщательно обследован. В то же время доступ к машинному отделению и кабине пилотов затруднен из-за значительного количества ила.

"По состоянию на сейчас я уверен, что в пассажирском салоне больше нет тел", - заявил Зенг. - "Я только волнуюсь, что некоторые тела могли быть вынесены течением".

Местные власти говорят, что сейчас к работам привлечены все силы, однако спасательная операция осложняются сильным дождем, ветром и наступлением темноты, что существенно ограничивает видимость. Вместе с тем, работа будет продолжаться непрерывно, пока не будет установлена судьба всех лиц, находившихся на судне.

Отметим, что залив Халонг является одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира.

Расследование причин трагедии продолжается.

Напомним, в Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике, который контролируется российской ЧВК "Вагнер". По сообщениям местных жителей, погибло более 10 молодых мужчин.

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