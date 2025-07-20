Отдых обернулся катастрофой: во Вьетнаме экскурсионное судно затонуло с 53 людьми на борту
В заливе Халонг во Вьетнаме во время шторма затонуло экскурсионное судно с десятками людей на борту. Продолжаются масштабные поисково-спасательные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В субботу, 19 июля, в популярном туристическом регионе Вьетнама - заливе Халонг - произошла масштабная трагедия.
Так, около 13:30 по местному времени судно с названием "Чудесное море" с 53 людьми на борту - 48 туристами и 5 членами экипажа - попало в сильный шторм.
Туристический корабль не выдержал огромных волн и перевернулся. Был потерян GPS-сигнал. На место происшествия немедленно были направлены силы ВМС, пограничники, полиция, портовая администрация, а также 27 катеров и два спасательных судна, однако избежать трагедии не удалось.
Сейчас известно о 34 жертвах инцидента, еще несколько пассажиров считаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательные операции продолжаются, еще несколько пассажиров считаются пропавшими без вести.
Как проходит спасательная операция
Согласно последним данным, удалось спасти 11 человек, остальных ищут водолазы.
При этом личности и гражданство людей, находившихся на борту, пока не разглашаются.
64-летний водолаз Джинь Кхак Зьонг, который участвует в спасательной операции, в интервью журналистам сообщил, что салон судна уже тщательно обследован. В то же время доступ к машинному отделению и кабине пилотов затруднен из-за значительного количества ила.
"По состоянию на сейчас я уверен, что в пассажирском салоне больше нет тел", - заявил Зенг. - "Я только волнуюсь, что некоторые тела могли быть вынесены течением".
Местные власти говорят, что сейчас к работам привлечены все силы, однако спасательная операция осложняются сильным дождем, ветром и наступлением темноты, что существенно ограничивает видимость. Вместе с тем, работа будет продолжаться непрерывно, пока не будет установлена судьба всех лиц, находившихся на судне.
Отметим, что залив Халонг является одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают тысячи туристов со всего мира.
Расследование причин трагедии продолжается.
Напомним, в Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике, который контролируется российской ЧВК "Вагнер". По сообщениям местных жителей, погибло более 10 молодых мужчин.
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