Зрелищный слэм-данк резервиста помог "Финиксу" победить: момент дня в НБА
Трудный форвард "Финикс Санз" Дрю Юбэнкс оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Хьюстоном". Он получил классную скрытую передачу Дюранта на ход и элегантно уложил мяч в корзину одной рукой.
В конце концов "Финикс" сумел дожать "Рокетс" (110:105). Теперь "Санз" поднялись на 5-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Хьюстон" остался за пределами топ-10.
Самым результативным в поединке стал защитник "Финикса" Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Тем временем Юбэнкс добавил в копилку аризонцев всего 4 пункта.
Кто такой Дрю Юбэнкс
Уроженец Миссисиппи, на студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт Биверз". Не был выбран ни одной из команд на драфте НБА-2018.
"Сан-Антонио" пригласил проспекта для выступлений в Летней лиге ассоциации и предложил двусторонний контракт. Провел в команде 3,5 лет. Посреди сезона 2021/22 "шпоры" отдали его в "Торонто", а затем Юбэнкс заиграл в "Портленде". Летом в прошлом году подписал соглашение с "Финиксом" в статусе свободного агента.
Может сыграть на позициях тяжелого нападающего и центрового. Вырос в Орегоне, после школы мог перебраться в Калифорнию или Гонзагу. В августе 2022-го женился на своей подруге Гейли.
К слову, накануне форвард "Индианы" Топпин возглавил подборку моментов с данком против "Нью-Орлеана".
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