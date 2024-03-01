Зрелищный слэм-данк резервиста помог "Финиксу" победить: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец запомнился эпизодом во второй четверти противостояния с "Хьюстоном". Он получил классную скрытую передачу Дюранта на ход и элегантно уложил мяч в корзину одной рукой.

В конце концов "Финикс" сумел дожать "Рокетс" (110:105). Теперь "Санз" поднялись на 5-е место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Хьюстон" остался за пределами топ-10.

Самым результативным в поединке стал защитник "Финикса" Девин Букер. Он набрал 35 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Тем временем Юбэнкс добавил в копилку аризонцев всего 4 пункта.

Кто такой Дрю Юбэнкс

Уроженец Миссисиппи, на студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт Биверз". Не был выбран ни одной из команд на драфте НБА-2018.

"Сан-Антонио" пригласил проспекта для выступлений в Летней лиге ассоциации и предложил двусторонний контракт. Провел в команде 3,5 лет. Посреди сезона 2021/22 "шпоры" отдали его в "Торонто", а затем Юбэнкс заиграл в "Портленде". Летом в прошлом году подписал соглашение с "Финиксом" в статусе свободного агента.

Может сыграть на позициях тяжелого нападающего и центрового. Вырос в Орегоне, после школы мог перебраться в Калифорнию или Гонзагу. В августе 2022-го женился на своей подруге Гейли.