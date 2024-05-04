Известный вуз набирает абитуриентов на военные специальности: какие требования и куда обращаться

Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко проводит набор абитуриентов на дневную форму обучения для получения степени бакалавра.

РБК-Украина рассказывает, какие требования для поступления и куда обращаться, чтобы подать заявку.

ВИКНУ - это высшее военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров для Вооруженных сил Украины по широкому спектру образовательных программ:

военный перевод;

военная политология;

военная психология;

военная журналистика и социальные коммуникации;

деньги и военная экономика;

правоохранительная деятельность в Вооруженных силах Украины;

гражданско-военные отношения;

геоинформационные системы и технологии;

социальная работа в войсках (силах);

зарубежная военная информация;

международное сотрудничество в области обороны и военной сфере.

В учебном заведении есть возможность изучать современные дисциплины, развивать физическую форму, приобретать практический опыт, а также учиться за границей по программам обмена. Вместе с дипломом после окончания учебы курсанты получат звание офицера.

Вступление в Военный институт происходит на конкурсной основе.

Что для этого нужно?

Необходимо иметь полное среднее образование. Прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется, исходя из результатов национального мультипредметного теста. Кроме того, абитуриенты должны пройти ряд вступительных экзаменов, включая психологическое обследование, проверку уровня физической подготовленности и медицинский осмотр.

Для отдельных специальностей дополнительно нужно сдать вступительное испытание по английскому языку.

Куда обращаться, чтобы подать заявку на поступление?

Подробная информация есть на сайте, в социальных сетях военного вуза или по телефону 050-145-62-76.