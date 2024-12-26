Не видно дорогу из-за руля: как разморозить дворники авто: как разморозить дворники авто

Бывает не всегда, но часто: как только на дворе зимняя непогода, стеклоочистители начинают работать неадекватно, оставляя на стекле если не воду, то снег. Как преодолеть эту зимнюю лень дворников?

Говоря об огрехах в работе дворников зимой, мы подразумеваем, что они исправны и не изношены - резиновые реснички не стерты и не надорваны, каркасы не разболтаны, а пружины поводков - не растянуты. То есть давайте договоримся, что в начале сезона вы позаботились о том, чтобы ваши дворники были либо новые, либо в хорошем состоянии.

Почему стеклоочистители подводят зимой

Чаще всего неполадки со стеклоочистителями имеют место во время снегопада. Причем снегопада при температуре, близкой к нулю градусов, когда снег не слетает сразу с лобового стекла, а пытается остаться (прилипнуть) на нем. На стекле он либо тает, либо замерзает, превращаясь в лед. И этот лед - не всегда, кстати, заметный, становится причиной тех самых полос, разводов и "пропусков" на лобовом стекле.

Дворники не чистят стекла зимой: что делать

Лед, который образуются на стекле и на элементах стеклоочистителей, блокирует движение некоторых деталей, и чтобы вернуть дворникам работоспособность, их приходится освобождать от наледи вручную.

Лед в щелях резинок дворников. С обеих сторон резинового лезвия есть тонкие продольные канавки, благодаря которым эта ресничка ложится на бок при каждом ходе стеклоочистителя и начисто собирает со стекла воду. Так вот первая причина проблем с очисткой лобового стекла зимой - образование льда в этих щелях и ограничение наклона резинок. Если такое уже случилось, лед придется вычищать вручную, а чтобы предотвратить проблему, в такую погоду надо держать лобовое стекло прогретым, направляя на него теплый воздух от "печки".

Лед на шарнирах щеток. Если дворники у вас имеют шарнирный каркас, его может легко заблокировать тот самый лед. Кстати, его может быть и не видно невооруженным глазом, но из-за него резинка не сможет хорошо прилегать к изогнутому стеклу. В этом плане бескаркасные щетки гораздо рациональнее в зимний период.

Лед в пружине поводка стеклоочистителя. Нижняя часть поводка, где он крепится к оси вращения - еще одно место, где коварный лед (или спрессованный снег) непросто увидеть. Но здесь он блокирует пружину, без которой дворник не прижимается к стеклу. Получается, что щетка едва касается стекла, а то и зависает на расстоянии от него. Убрать оттуда лед бывает сложно, нужны нож или щетка и жидкость-размораживатель. Предупреждающие действия - заблаговременная уборка снега со стекол и поводков еще до начала поездки.

Чтобы щетки не подводили

Последний совет из предыдущей главы на самом деле универсален - он решит большинство проблемных ситуаций со стеклоочистителями зимой. Если вы видите на лобовом стекле снег, любой, будь то сухой рассыпчатый или мокрый липкий - убирайте его перед поездкой, как только подошли к машине.

Предварительно лучше отвести дворники от стекла и тоже тщательно обмести снег с них и с поводков. И вернуть их на стекло только тогда, когда оно будет чистым и желательно прогретым отопителем или встроенным электроподогревом.

Вкратце

Казалось бы, не много ли внимания дворникам - этим примитивным устройствам, которые не менялись на авто как минимум в течение последнего полувека? Нет, не много. Важность вопроса в том, что стеклоочистители могут оставить стекло непрозрачным в самый ответственный момент. Например, когда вы будете кого-то обгонять по встречной полосе, или посреди плотного городского потока, когда вы не будет возможности остановиться и дать щеткам совет. Поэтому если перед поездкой вы видите на дворниках снег или лед, задержитесь на три минуты и тщательно очистите их со всех сторон.